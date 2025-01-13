Mehmet Avcı, Helikopter Kazası Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Avcı, Helikopter Kazası Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi

Mehmet Avcı, Helikopter Kazası Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi

Sivas'ta eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Avcı, 2009'daki helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. 16 yıl sonra hala ana davanın açılmadığını belirten Avcı, olayı suikast olarak nitelendirdi.

13.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ta eski belediye başkan yardımcılarından Mehmet Avcı, 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla adliyede ifade verdi. Avcı, "16 yıldır orta sahada top çevriliyor. Bir an önce ana davanın açılmasını bekliyoruz" dedi.

2009-2014 döneminde belediyle başkan yardımcılığı yapan Mehmet Avcı, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermek için Sivas Adliyesi'ne geldi.

İfade öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Avcı'ya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile BBP'liler destek verdi.

Olayın ardından 16 yıl geçmesine rağmen ana davanın bir türlü açılmadığını ileri süren Mehmet Avcı, Kahramanmaraş'ta savcılığın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığı ile ifade vermeye geldiğini belirterek, "Ben ve birçok arkadaşım o gün kazada kalan arkadaşlarımızı başta genel başkanımızı telefonla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden arayanlar oldu. Bu aramalar içerisinde ben Yüksel Yancı'yı arıyorum. Telefonu çalınca aramaya devam ettim. GSM operatörlerinden aldığımız mahkemelere ve savcılara sunduğumuz raporda saat 22.54'te benim aradığım telefon açılıyor. 12 saniyelik görüşme var. Fakat karşımda herhangi bir ses duymadım. Tabiat sesine benzer sesler geldi. O gün orada olanlar Yüksel Yancı'nın telefonunu açtılar. Yüksel Yancı'nın, GSM operatörlerinden alınan ve avukatlarımızın elinde olan telefon kayıtlarına göre saat 21.00'e kadar görüşmeleri var. Aynı dakikalarda benden sonra yine Yüksel Yancı'nın yakın bir akrabası Yüksel Yancı'yı arıyor ve telefon açılıyor. Karşıdaki muhatap diyor ki 'Bu telefonu bir daha aramayın, başınız derde girer.' Bu hemşerimizle birlikte Malatya'ya gittik özel yetkili savcıya ifadesini benim yanımda bu şekilde verdi. Helikopterin düşürüldükten sonra tamamen ölümlerini beklemek için orada birilerinin olduğu mahkeme tarafından belirlendi. Bu işin kaza olmadığı, suikast olduğu gayet açıktır" dedi.

'ANA DAVANIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Avcı, olayın kapatılmak istendiğini ileri sürerek, "16 yıldır maalesef ana dava açılmadı. Ana dava açılacak olursa bu işin çorap söküğü gibi çok kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. 16 yıldır gerek Malatya'daki mahkemelerde, gerek Kahramanmaraş'taki mahkemelerde, Ankara Yargıtay'daki mahkemelerde dinlediğimiz, gördüğümüz bu hadisede her şeyin açık ve net olduğu ortadadır. Ana davanın açılmasını bekliyoruz. Savcılarımız görevlerini yapıyorlar. Ama 200 tane klasör var, bu klasörleri okuyup, anlamadan görev yerleri değişiyor. Dolayısıyla dosya sürüncemede bırakılıyor. Kahramanmaraş ana dosyasına bakan savcımıza SEGBİS sistemiyle ifademizi vereceğim. Bu 16 yıllık süre içerisinde dava tam bir futbol maçına döndü. Orta sahada top çevrilip, taca atılıyor. Buradan maksadın bizleri ve aileleri yıldırmak olduğunun kanaatindeyim. Zaman aşımına uğratılarak dosyanın kapatılması isteniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'na inanan insanlar bu dosyayı kapattırmayacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Avcı, Helikopter, Politika, Güncel, Sivas, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Avcı, Helikopter Kazası Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:39:47. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Avcı, Helikopter Kazası Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.