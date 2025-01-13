Mehmet Avcı, Helikopter Kazası Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi

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SİVAS'ta eski belediye başkan yardımcılarından Mehmet Avcı, 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla adliyede ifade verdi. Avcı, "16 yıldır orta sahada top çevriliyor. Bir an önce ana davanın açılmasını bekliyoruz" dedi.

2009-2014 döneminde belediyle başkan yardımcılığı yapan Mehmet Avcı, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermek için Sivas Adliyesi'ne geldi.

İfade öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Avcı'ya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile BBP'liler destek verdi.

Olayın ardından 16 yıl geçmesine rağmen ana davanın bir türlü açılmadığını ileri süren Mehmet Avcı, Kahramanmaraş'ta savcılığın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığı ile ifade vermeye geldiğini belirterek, "Ben ve birçok arkadaşım o gün kazada kalan arkadaşlarımızı başta genel başkanımızı telefonla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden arayanlar oldu. Bu aramalar içerisinde ben Yüksel Yancı'yı arıyorum. Telefonu çalınca aramaya devam ettim. GSM operatörlerinden aldığımız mahkemelere ve savcılara sunduğumuz raporda saat 22.54'te benim aradığım telefon açılıyor. 12 saniyelik görüşme var. Fakat karşımda herhangi bir ses duymadım. Tabiat sesine benzer sesler geldi. O gün orada olanlar Yüksel Yancı'nın telefonunu açtılar. Yüksel Yancı'nın, GSM operatörlerinden alınan ve avukatlarımızın elinde olan telefon kayıtlarına göre saat 21.00'e kadar görüşmeleri var. Aynı dakikalarda benden sonra yine Yüksel Yancı'nın yakın bir akrabası Yüksel Yancı'yı arıyor ve telefon açılıyor. Karşıdaki muhatap diyor ki 'Bu telefonu bir daha aramayın, başınız derde girer.' Bu hemşerimizle birlikte Malatya'ya gittik özel yetkili savcıya ifadesini benim yanımda bu şekilde verdi. Helikopterin düşürüldükten sonra tamamen ölümlerini beklemek için orada birilerinin olduğu mahkeme tarafından belirlendi. Bu işin kaza olmadığı, suikast olduğu gayet açıktır" dedi.

'ANA DAVANIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Avcı, olayın kapatılmak istendiğini ileri sürerek, "16 yıldır maalesef ana dava açılmadı. Ana dava açılacak olursa bu işin çorap söküğü gibi çok kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. 16 yıldır gerek Malatya'daki mahkemelerde, gerek Kahramanmaraş'taki mahkemelerde, Ankara Yargıtay'daki mahkemelerde dinlediğimiz, gördüğümüz bu hadisede her şeyin açık ve net olduğu ortadadır. Ana davanın açılmasını bekliyoruz. Savcılarımız görevlerini yapıyorlar. Ama 200 tane klasör var, bu klasörleri okuyup, anlamadan görev yerleri değişiyor. Dolayısıyla dosya sürüncemede bırakılıyor. Kahramanmaraş ana dosyasına bakan savcımıza SEGBİS sistemiyle ifademizi vereceğim. Bu 16 yıllık süre içerisinde dava tam bir futbol maçına döndü. Orta sahada top çevrilip, taca atılıyor. Buradan maksadın bizleri ve aileleri yıldırmak olduğunun kanaatindeyim. Zaman aşımına uğratılarak dosyanın kapatılması isteniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'na inanan insanlar bu dosyayı kapattırmayacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,