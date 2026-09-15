Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, dış müdahaleye karşı çıkan anketi hatırlattı

MEKSİKO, 15 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin içişlerine karışılmasına asla izin vermeyeceklerini ve dış müdahaleye her zaman karşı çıkacaklarını yineleyerek, ABD ile ilişkilerin boyun eğmeye değil, koordinasyona dayanması gerektiğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı pazartesi günkü açıklamasında, aralarında bazı ABD'li kesimler ve Meksika muhalefetinden çevrelerin de bulunduğu dış müdahale destekçilerini eleştirdi.

Sheinbaum, "Dış müdahaleye ve içişlerimize karışılmasına asla izin vermeyeceğiz. İlişkilerin boyun eğme değil koordinasyon temelinde yürütülmesi ilkesini her zaman savunacağız. İlkesel olarak, tarihsel bilincimiz, inandıklarımız ve anayasamız gereğince duruşumuz her zaman bu yönde olacaktır" dedi.

Katılımcıların yüzde 91'inin içişlerine müdahaleye karşı çıktığını gösteren kamuoyu araştırmasını hatırlatan Sheinbaum, "Meksikalıların böyle düşünmediği fikrini yayanların kime hizmet ettiğini sorgulamak gerekiyor" diyerek bazı ABD'li kesimleri ve sağcı medyayı dış müdahale arayışında olmakla suçladı.