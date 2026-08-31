Meksika\'nın Yeni Ticaret Zorlukları

MEKSİKO, 31 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika'nın ABD ile yeni ticaret ilişkisinin, ülkenin bu yüzyılda karşılaştığı "en büyük zorluk" olduğunu söyledi.

İktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA) pazar günü Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen toplantısında konuşan Ebrard, "ABD ile daha önce hiç bu ölçekte, bu kadar karmaşık bir zorluk yaşamamıştık" dedi.

Küresel ekonominin büyük bir değişimden geçmekte olduğunu kaydeden Ebrard, serbest ticaret tabanlı sistemden, imalatın bir kısmını ABD'ye geri getirmeyi amaçlayan korumacı ilkelerin şekillendirdiği bir sisteme doğru geçiş yaşandığını belirtti.

Geçmişte fiyat ve kalitenin, özellikle de fiyatın daha önemli olduğuna dikkat çeken Ebrard, söz konusu değişimin ardından bir ürünün nerede üretildiğinin giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Ebrard, bu bağlamda Meksika'nın ABD pazarına erişimi korumaya ve dünyanın en düşük fiili gümrük vergisi oranlarından birini sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.

Ebrard, Meksika'nın elektronik, bilişim ekipmanları ve ABD'deki yapay zeka patlamasıyla bağlantılı ürün ihracatının 2025-2026 arasında keskin bir artış gösterdiğini belirtti.

Meksika hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 1,8-2,8 oranında büyümesini bekliyor.

Brezilya'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Meksika, ABD ile bağlantılı sanayi faaliyetlerindeki durgunluğa rağmen ağırlıklı olarak hizmet sektörünün desteğiyle 2025 yılında yüzde 0,5'lik bir büyüme kaydetmişti.