Melbourne\'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Çinli kurye anıldı

Melbourne'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Çinli kurye anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melbourne'de kuryelik yapan 47 yaşındaki Çin vatandaşı, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından kalabalık, kuryeyi anmak için Victoria Eyalet Kütüphanesi önüne mum ve çiçek bıraktı.
MELBOURNE, 10 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Melbourne kentinde kurye olarak çalışan 47 yaşındaki bir Çin vatandaşı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından çok sayıda kişi, hayatını kaybeden kuryeyi anmak üzere Victoria Eyalet Kütüphanesi önüne mum ve çiçek bıraktı.
Kaynak: Xinhua
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