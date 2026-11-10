Melbourne'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Çinli kurye anıldı - Son Dakika
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Melbourne'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Çinli kurye anıldı

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Melbourne\'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Çinli kurye anıldı
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Melbourne'de kuryelik yapan 47 yaşındaki Çin vatandaşı, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından kalabalık, kuryeyi anmak için Victoria Eyalet Kütüphanesi önüne mum ve çiçek bıraktı.

MELBOURNE, 10 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Melbourne kentinde kurye olarak çalışan 47 yaşındaki bir Çin vatandaşı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından çok sayıda kişi, hayatını kaybeden kuryeyi anmak üzere Victoria Eyalet Kütüphanesi önüne mum ve çiçek bıraktı.

Kaynak: Xinhua
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