Melbourne'de Silah Fuarına Büyük Protesto

Güncel

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da binlerce kişi, 11-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan silah fuarına karşı kent tarihinin en büyük protestosuna hazırlanıyor.

Avustralya basınındaki haberlere göre, 31 ülkeden 995 şirketin katılacağı dünyanın en büyük silah üreticilerinden bazılarına ev sahipliği yapacak olan Kara Savunma Fuarı, 11-13 Eylül'de Melbourne'deki Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Silah fuarının düzenlenmesini istemeyen 25 bini aşkın aktivist, fuarın başlayacağı 11 Eylül'de protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

Hali hazırda bazı yolların kapanmasına neden olan ve otelleri kırmızıya boyayan protestocular, fuarın iptal edilmesini talep ediyor.

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarını da protesto eden göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

11 Eylül'deki gösteriye, savaş karşıtı ve Filistin yanlısı 50'den fazla grubun katılacağı aktarılıyor.

Güvenlik önlemleri

1000'den fazla polisin görev almasının beklendiği olası protesto sebebiyle güvenlik güçleri, silah araması yapma ve protestoculardan maskelerini çıkarmalarını istemek gibi özel yetkiler kullanabilecek.

Öte yandan, güvenlik amacıyla Yeni Güney Galler eyaletinden ek emniyet mensupları Melbourne'a getirildi.

Silah fuarının düzenleneceği Melbourne Sergi ve Kongre Merkezi'nin etrafına da çelik bir çit çekilmiş durumda.

Victoria yönetiminden göstericilere uyarı

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, silah fuarını desteklediğini açıklayarak, fuarın önünde protesto gösterisi düzenlemeyi planlayan binlerce bölge sakinine de bir mesaj gönderdi.

Allan, fuarın Victoria ekonomisi için bir "nimet" olacağını ifade ederek, polisin fuar alanı dışında sorun çıkaranlara müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.

Victoria emniyetinin ayrıntılı bir planı olduğuna dikkati çeken Allan, "(Fuar) Ekonomimiz için iyi, yerel istihdam için iyi. İşte bu nedenle sorun çıkarmak isteyen, trafiği engellemek ya da toplum güvenliğini tehdit etmek gibi yıkıcı şeyler yapmak isteyen herkese Victoria emniyeti tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilecek." dedi.

Polis, Suç Önleme ve Yarışlardan Sorumlu Bakan Anthony Carbines ise fuarda sorun çıkarmayı planlayanlara yasaların tüm gücüyle müdahale edileceği uyarısında bulunarak, "Eğer şehre kargaşa çıkarmak için gelirseniz, eğer buraya aptallık yapmaya gelirseniz, Victoria polisi sizinle hızlı bir şekilde ilgilenecek." diye konuştu.

Emniyetten "son 24 yılın en büyük protestosu olabilir" vurgusu

Polis, gösterinin 2000'de Dünya Ekonomik Forumu sırasında düzenlenen protestolardan büyük olacağını tahmin ediyor.

Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok büyük olabilir. Yani, 2000 yılında yaptığımız ve önemli protestolara sahne olan potansiyel Dünya Ekonomik Forumu ile karşılaştırıyoruz. Kongre merkezinin etrafının 20 bin kişi tarafından çevrilmesi yönünde çağrılar var." diye konuştu.

Patton, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini ancak önemli bir protesto faaliyetinin kesin olacağını kaydetti.