Melbourne'de Silah Fuarına Büyük Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Melbourne'de Silah Fuarına Büyük Protesto

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da binlerce kişi, 11-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan silah fuarına karşı kent tarihinin en büyük protestosuna hazırlanıyor.

09.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da binlerce kişi, 11-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan silah fuarına karşı kent tarihinin en büyük protestosuna hazırlanıyor.

Avustralya basınındaki haberlere göre, 31 ülkeden 995 şirketin katılacağı dünyanın en büyük silah üreticilerinden bazılarına ev sahipliği yapacak olan Kara Savunma Fuarı, 11-13 Eylül'de Melbourne'deki Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Silah fuarının düzenlenmesini istemeyen 25 bini aşkın aktivist, fuarın başlayacağı 11 Eylül'de protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

Hali hazırda bazı yolların kapanmasına neden olan ve otelleri kırmızıya boyayan protestocular, fuarın iptal edilmesini talep ediyor.

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarını da protesto eden göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

11 Eylül'deki gösteriye, savaş karşıtı ve Filistin yanlısı 50'den fazla grubun katılacağı aktarılıyor.

Güvenlik önlemleri

1000'den fazla polisin görev almasının beklendiği olası protesto sebebiyle güvenlik güçleri, silah araması yapma ve protestoculardan maskelerini çıkarmalarını istemek gibi özel yetkiler kullanabilecek.

Öte yandan, güvenlik amacıyla Yeni Güney Galler eyaletinden ek emniyet mensupları Melbourne'a getirildi.

Silah fuarının düzenleneceği Melbourne Sergi ve Kongre Merkezi'nin etrafına da çelik bir çit çekilmiş durumda.

Victoria yönetiminden göstericilere uyarı

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, silah fuarını desteklediğini açıklayarak, fuarın önünde protesto gösterisi düzenlemeyi planlayan binlerce bölge sakinine de bir mesaj gönderdi.

Allan, fuarın Victoria ekonomisi için bir "nimet" olacağını ifade ederek, polisin fuar alanı dışında sorun çıkaranlara müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.

Victoria emniyetinin ayrıntılı bir planı olduğuna dikkati çeken Allan, "(Fuar) Ekonomimiz için iyi, yerel istihdam için iyi. İşte bu nedenle sorun çıkarmak isteyen, trafiği engellemek ya da toplum güvenliğini tehdit etmek gibi yıkıcı şeyler yapmak isteyen herkese Victoria emniyeti tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilecek." dedi.

Polis, Suç Önleme ve Yarışlardan Sorumlu Bakan Anthony Carbines ise fuarda sorun çıkarmayı planlayanlara yasaların tüm gücüyle müdahale edileceği uyarısında bulunarak, "Eğer şehre kargaşa çıkarmak için gelirseniz, eğer buraya aptallık yapmaya gelirseniz, Victoria polisi sizinle hızlı bir şekilde ilgilenecek." diye konuştu.

Emniyetten "son 24 yılın en büyük protestosu olabilir" vurgusu

Polis, gösterinin 2000'de Dünya Ekonomik Forumu sırasında düzenlenen protestolardan büyük olacağını tahmin ediyor.

Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok büyük olabilir. Yani, 2000 yılında yaptığımız ve önemli protestolara sahne olan potansiyel Dünya Ekonomik Forumu ile karşılaştırıyoruz. Kongre merkezinin etrafının 20 bin kişi tarafından çevrilmesi yönünde çağrılar var." diye konuştu.

Patton, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini ancak önemli bir protesto faaliyetinin kesin olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Avustralya, Melbourne, Politika, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melbourne'de Silah Fuarına Büyük Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:56:16. #1.12#
SON DAKİKA: Melbourne'de Silah Fuarına Büyük Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement