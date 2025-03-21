Meloni: AB Zirvesi Ukrayna'yı Destekliyor - Son Dakika
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Meloni: AB Zirvesi Ukrayna'yı Destekliyor

İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi sonuçlarının Ukrayna'ya destek sağladığını ifade etti.

21.03.2025 05:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuçlarının Ukrayna'ya desteği teyit ettiğini, öte yandan ABD'nin barış çabaları ile İtalya'nın adil ve kalıcı barış talebini desteklediğini söyledi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, basına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Meloni, "Zirvede kabul edilen sonuçlar, Ukrayna'ya desteği teyit ediyor, ABD'nin çabalarını ve İtalya'nın adil ve kalıcı bir barış talebini destekliyor." dedi.

Ukrayna'da barışa yönelik "güvenlik garantileri" hususunun büyük bir tartışma konusu olduğunu dile getiren Meloni, NATO'nun 5. maddesinin üye olmadan da Ukrayna'yı kapsaması fikrini yineleyerek, " Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etme niyeti yoksa, sadece savunma amaçlı güvenlik garantilerine neden karşı çıksın?" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savaşa hazırlıklı olunması gerektiğine dair açıklamalarına atıfta bulunan Meloni, şöyle konuştu:

"Ben, yapılan açıklamalar konusunda biraz daha temkinli olunmasını tavsiye ediyorum. Ben zaten güvenlik meselesinin sadece silahlanmayla ilgili olmadığını söyledim. Günümüzde, güvenlik alanı son derece geniş bir kavram haline geldi. Görüşmemizde von der Leyen ile güvenlik ve savunmadan ne anladığımı konuştum. Ayırdığımız kaynakların sınır güvenliği, siber güvenlik, stratejik altyapılar ve ham maddeler için kullanılacağından emin olmak istiyorum."

İtalya'nın, AB üyesi olmayan Arnavutluk ile Kasım 2023'te yaptığı, düzensiz göçmenleri bu ülkede işleme tabi tutarak göçü caydırmayı amaçlayan protokole de atıfta bulunan Meloni, "AB Zirvesi sonuçlarında, von der Leyen'in göçle ilgili son mektubuna atıf var. Bu mektup, güçlü bir şekilde desteklediğimiz yeni geri gönderme yönetmeliğine işaret ediyor. Bu düzenleme, sığınma başvurularının incelenmesi için üçüncü ülkelerde merkezler oluşturulmasını öngörüyor. Bu, Arnavutluk-İtalya protokolüyle başlattığımız bir uygulama." yorumunu yaptı.

Meloni, ayrıca bu konuyla bağlantılı "güvenli ülke" kavramına ilişkin çözümün gündeme getirilmesi talebinin olduğunu belirterek, "Son haftalarda tartıştığımız birçok sorunu çözecek olan Avrupa çapında bir güvenli ülkeler listesinin hazırlanması taahhüdü de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Meloni, Beyaz Saray'a ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye gideceğini ancak henüz tarihin belli olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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