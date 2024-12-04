Meloni ve Orban İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Meloni ve Orban İkili İlişkileri Görüştü

İtalya ve Macaristan başbakanları, göç, barış ve ticaret konularında görüştü, destek belirtti.

04.12.2024 22:47
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzensiz göçle mücadelenin önemi, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa desteği, Orta Doğu'daki durumu ve iki ülke ilişkilerini görüştü.

Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyarette bulunan konuk Başbakan Orban, ev sahibi Başbakan Meloni tarafından Roma'daki Chigi Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşılandı.

İki başbakanın görüşmelerinin ardından Chigi Sarayı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki liderin, ikili ortaklığı daha da ilerletme konusundaki kararlılıklarını yinelediği ve 2023'te 14 milyar avroya ulaşan ticaret hacminden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri belirtildi. Liderlerin, özellikle altyapı ve enerji sektörlerinde yatırımları ve ticareti daha da güçlendirmek isteklerini ifade ettiği kaydedildi.

Meloni ve Orban'ın, uluslararası gündemdeki konulara değindikleri aktarılan açıklamada, özellikle Orta Doğu'daki durum ile Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, "Liderler, Batı Balkanlar'ın istikrarını sağlama amacıyla NATO ve AB girişimlerini desteklemeye devam edeceklerini teyit ettiler ve bölgedeki ülkelerin genişleme sürecine güçlü desteklerini yeniden dile getirdiler." ifadesi yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Görüşme ayrıca düzensiz göçle mücadelenin önemini vurgulama fırsatı sundu. İki başbakan, can kayıplarını ve düzensiz göçmen hareketlerini önlemek amacıyla, sorunların temeliyle yüzleşmek ve insan kaçakçılığını engellemek için menşe ve transit ülkelerle işbirliğini güçlendirme gerekliliğini ifade ettiler. Bu bağlamda, liderler, Avrupa Birliği'nden (AB) geri dönüşleri kolaylaştırmak, artırmak ve hızlandırmak için güncellenmiş bir yasal çerçevenin gerektiği konusundaki aciliyeti vurguladı."

Meloni ve Orban'ın AB ve uluslararası hukuka uygun olarak düzensiz göçü önlemek ve kontrol altına almak için yeni yöntemlerin keşfedilmesinin önemine dikkati çektiği ve bu konuda İtalya'nın kurtardığı belirlenmiş kriterlere uyan iltica talebinde bulunacak göçmenlerin Arnavutluk'a gönderilmesini öngören 6 Kasım 2023 tarihli İtalya-Arnavutluk anlaşmasıyla başlatılan sürecin esas alınması gerektiğini belirttiği bildirildi.

Bu arada, Macaristan Başbakanı Orban'ın Roma ziyareti, muhalefetteki "Daha Fazla Avrupa" (+Europa) partisi tarafından protesto edildi.

"Daha Fazla Avrupa" Partisi'nden parlamenterler, başbakanlık sarayı Chigi'nin önünde oturma eylemi yaparken, "Avrupa'da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in uşaklarına hayır", "Macar modeline hayır" yazılı pankartlar açtı.

Kaynak: AA

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