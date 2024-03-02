Memur-Sen Genel Başkanı: Gazze\'deki Katliamın 28 Şubat ile Bağlantısı Var

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün Gazze'de yaşananların, 28 Şubat'ta bu ülkenin başına çorap örenlerle bir bağlantısı var. İkisi de Siyonizm planının bir sonucu, bir neticesiydi." dedi.

Yalçın, İYAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. Teşkilat Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Gazze'de 100 yılın katliamının yaşandığını anlattı.

İsrail'in, "Büyük İsrail" kurma hedefinin olduğunu belirten Yalçın, "Bugün Gazze'de yaşananların 28 Şubat'ta bu ülkenin başına çorap örenlerle bir bağlantısı var. İkisi de Siyonizm planının bir sonucu, bir neticesiydi. Bugün yaşadığımız durum, Siyonizm'in büyük İsrail hedefiyle coğrafyayı yakıp kavurmasıdır. Siyonistler, şu an hedeflerini 100 yılda gerçekleştirilememiş olmanın verdiği acıyla oradaki çocukları, kadınları, yaşlıları ve savunmasız insanları katlederek 100 yılın soykırımına imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Gazze meselesini Türkiye'nin bağımsızlığından, Türkiye'nin bağımsızlığını da Gazze'den ve coğrafyadan ayrı düşünmeyen entelektüel kapasitesi yüksek bir teşkilat olduklarını belirtti.

Gazze konusunda teşkilat olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tamamında, illerdeki dayanışma çadırlarından tutun da kortejlere, eylemlere, gündem oluşturma ve sosyal medya hareketlerine varana kadar tüm süreçlerin içerisinde aktör olan bir teşkilat olarak davamızın peşindeyiz. İnanıyorum ve ümit ediyorum Gazze bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır. Onlar istediği kadar oradaki çocukları öldürsünler. Firavun da sarayının sarsılmaması için tüm çocukları, tüm bebekleri öldürme konusunda adamlarını seferber etmişti ama bir Musa kaldı ve firavunun tahtını yerle bir etti. Onun için Gazzeli çocuklar onların tahtını sarsacaktır. Bu konuda sonuna kadar inanıyor ve iman ediyoruz. Zulüm hiçbir zaman abad olmadı ve sonunda berbat oldu. Onlarda berbat olacaklar, amaçlarına ulaşamayacaklar."

Gazze meselesinde nerede durduklarının önemli olduğunu anlatan Yalçın, teşkilat olarak dünyanın neresinde bir mazlum coğrafya varsa onunla ilgili hassasiyet ortaya koymaktan çekinmediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda Antalya, Denizli, Burdur, Uşak, Aydın, Afyonkarahisar'dan gelen üyelere çeşitli sunumlar ve eğitimler verilecek.