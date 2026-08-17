Menderes\'te Başkan Vekili Krizi: YENİ Parti\'den Sert Suçlamalar

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde, AK Parti adayı Asuman Şen'in Başkan Vekili seçilmesiyle ilgili, "Butlan yönetimi AKP ile en başından anlaşmış. Bu butlan yönetiminin ayıbıdır. Menderes'te bu tavır netleşmiştir. Butlan yönetimi, Cumhur ittifakından yana olduklarını ilan etmişlerdir" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile PM üyesi ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Başkan Vekili seçimlerini AK Parti'nin adayı Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin, partinin Menderes İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi.

Güç, süreci uzlaşma ve sukunet içinde yürütmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yaşanan bu AKP hukuksuzluğunun getirdiği butlan yönetimi, maalesef Menderes'i Etimesgut'ta yaşanan olayın diyeti olarak AKP'ye verdi. En başından beri arkadaşlarla diyalog kurduk. '15 arkadaşımız beraberiz, kavga çıkmasın' dedik. Onların 'Biz olmazsak AKP'ye gider' tehdidi üzerine 'Böyle konuşmayın, bir sakin olun ve süreci beraber yönetelim' dedik. Meclis üyesi arkadaşlarla bu konuyu konuştuk. 10 meclis üyesi arkadaşımız, 'Bu sürecin böyle gidebilmesi için her iki grubun anlaşabileceği bir aday belirleyelim' dedik. Bir aday açıklamadılar. Birinin ismi geçti, ben de iletişim kurdum daha sonra meclis üyesi olan beş kişinin içinden başka adayların da olduğunu söylediler ve bir aday belirleyip bize iletmediler. O gün o isim iletilmediği için bugün sabah grup toplantısı yaptık. Madem böyle, onlar kendi aralarında anlaşamıyorlar, biz her iki grubun anlaşabileceği bir aday belirledik. Barış Bey, o beş arkadaşın dördünün çok yakın arkadaşıdır. 'Barış Bey ile bu süreci 15 meclis üyesi beraber yürütür, kavga ve problem çıkmasın' dedik. Malesef salona girdik, afralar, tafralar, lümpen hakaretler, meclis üyesi arkadaşımıza hakaret etmeler... 'Bu bir sinirdir geçer' dedik. Hiçbir hareketlerine cevap vermedik. İkinci turun sonunda şov yapıp bağırarak gittiler, daha sonra haber gönderip görüşmeye çalıştılar. En son görüşmemizde ben içeri girdim butlan il başkanı da oradaydı. Butlan il başkanı 'Bu adam bana il başkanlığında hakaret etti, ben bu adamla görüşmem' dedi. O çağırdı ama beni. Çağırdığı mekanda bilerek isteyerek tartışma çıktı. Butlan yönetimi bize oy gitsin istemedi. Bunlar baştan anlaşmış. Butlan yönetimi AKP ile en başından anlaşmış."

"CUMHUR İTTİFAKINDAN YANA OLDUKLARINI İLAN ETMİŞLERDİR"

CHP'li meclis üyelerinin Cumhur İttifakı'ndan yana tavır aldıklarını iddia eden Güç, "Malesef kendi siyasi hırsları, kibirleri ve bitmek bilmeyen koltuk sevdası yüzünden buradaki belediyeyi Cumhur ittifakına verdiler. YENİ parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Burada yaşattıklarını hiçbir zaman açıklayamayacaklar. Biz üzülerek Menderes'i AKP'ye verdik. Üzgünüz ama Menderes'te mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu butlan yönetiminin ayıbıdır. Menderes'te bu tavır netleşmiştir. Butlan yönetimi, Cumhur ittifakından yana olduklarını ilan etmişlerdir" değerlendirmesini yaptı.

KARAKOZ: "MİLLİ İRADE ZARAR GÖRMESİN DİYE"

YENİ Parti Milletvekili Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da Cumhur İttifakı ile CHP arasında ittifak yapıldığını iddia ederek, "31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olmamızdan sonra iktidarın yargıyı sopa gibi kullanmasıyla birçok belediyemize haksız hukuksuz operasyon yapıldı. Pek çok belediyemizde başkan vekilliği seçimlerine iştirak ettik. Etimesgut'ta yaptığımız hiçbir seçimde bize Cumhur İttifakı'ndan oy verilmedi. Etimesgut'ta CHP'nin adayına Cumhur İttifakı tarafından oy verilerek başkan vekili seçilmesi sağlandı" şeklinde konuştu.

Burada ise "milli irade zarar görmesin, belediyeler Cumhur İttifakı'na geçmesin" diye uzlaşmak istediklerini anlatan Karakoz, "Ancak bugün burada hep birlikte gördük ve yaşadık ki Cumhur ittifakı ve butlan yönetimi arasında bir Menderes ittifakı yapılmış. Arkadaşlarımızla görüştük, CHP'li belediye meclis üyeleriyle de iletişim kurduk ve butlan yönetimine kararımızı ilettik. Dördüncü tura kadar da uzlaşma arayışları devam etti. Dördüncü tur öncesi uzlaştığımızı düşünüyorduk ancak uzlaşmadıkları ortaya çıktı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, YENİ Partinin önüne hangi engeli koyarlarsa koysunlar yılmayacağız" ifadelerini kullandı.

IŞIK: "AKP'NİN ADAYINA DESTEK OLDULAR"

YENİ Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bazı CHP'li meclis üyelerinin seçim sonrasında Cumhur İttifakı'nın üyeleriyle bir araya geldiğini söyleyerek, buna ilişkin fotoğraf gösterdi. Süreçte hep yapıcı tavırlar ve söylemler dile getirdiklerini, CHP yönetiminin ise agrasif ve benmerkezci tavır içinde olduklarını iddia eden Işık, seçim sürecine ilişkin şunları anlattı:

"Biz defalarca kez birlikte olduğumuzu belirtmemize rağmen kendilerinin dayatmacı bir anlayışla süreci yürüttüklerini gördük. CHP'de kalan meclis üyelerinin de özel hayatlarına ve siyasal hayatlarında çokça zaman geçirdiği Barış Gürsoy'un adaylığını açıkladık. Biz ayrıca son turda CHP'nin adayının kalması durumunda kendisini destekleyeceğimizi söyleyerek seçime gittik. Seçimde CHP'lilerin salonu terk etmesine varan bir süreç yaşandı. Kendileri bizlere oy vereceklerini belirtmelerine rağmen ne yazık ki bizler üzülerek gördük ve yaşadık ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri yol arkadaşlarına değil, AKP'ye oy verdikleri görüldü. Gerçi sürecin başından beri söylemlerin de aynı tarzda olduğu düşünüldüğünde bugün Menderes'te böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sebebini bilmediğimiz nobran tavırlarla AKP adayına destek oldular. Biz böyle bir süreci yaşadığımız ve yaşattığımız için üzgünüz. Bunu Menderes halkının takdirine bırakıyoruz."