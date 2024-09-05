Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Zabıta Haftası dolayısıyla personelle buluştu

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(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Zabıta Haftası dolayısıyla personelle buluşan Başkan Çiçek, Zabıta Müdürü Funda Gözen'e tüm çalışanlar adına çiçek takdim etti.

Çiçek, "Zabıta Müdürlüğü'müzdeki tüm çalışma arkadaşlarımızın Zabıta Haftası kutlu olsun. Görev başındaki ilk 5 ayımız itibari ile iyi bir hizmet dönemi geçirdik. Menderes'imize uyum içerisinde iyi hizmetler vermeye hemşehrilerimizi memnun edecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Zabıta personelimiz de bu hizmet döneminde bizim itici güçlerimizden biri olacaktır. Hepinize gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmadan dolayı teşekkür ederim" dedi.