Menderes'te Koltuk Düşmesi Davasında Cezalar Açıklandı

Menderes\'te Koltuk Düşmesi Davasında Cezalar Açıklandı
17.04.2026 10:19
Ebrar Aktaş'ın ölümüne neden olan sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Efecan Güngör'e 6 yıl 3 ay, diğer tutuklu sanık Mustafa Güngör ve babası Y.G.'ye verilen 5'er yıl hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, olayda bilinçli taksir boyutunun yüksek olduğu kanaatine varılarak üst hadden artırım yapıldığı belirtildi.

Olay, 20 Eylül 2025'te Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, yaralandı. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklandı, A.H.M. ise serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. Firma çalışanı A.H.M.'nin de kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının etken olduğu belirtildi.

4 SANIK YARGILANDI

Sanıkların olayın yaşanabileceğini öngörmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri ancak Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi. Bu nedenle sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken, sanıkların babası ve firma sahibi Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Y.G. de dosyaya tutuksuz sanık olarak eklendi. Geçen duruşma esas hakkında mütalaasını sunan savcı, tutuklu sanıklar ve Y.G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, A.H.M.'nin ise beraatini talep etti.

3 CEZA, 1 BERAAT

Geçen ay Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Efecan Güngör, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sicilinin temiz olması ve duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi. Tutuklu sanık Mustafa Güngör ve tutuksuz sanık Y.G., 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti indirim uygulayarak Mustafa Güngör ve Y.G.'nin cezasını 5'er yıla indirildi. A.H.M. ise beraat etti.

'İHMALLER ZİNCİRİ'

Sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların mesleki yeterlilik belgelerinin olmadığı, şirketin de risk değerlendirme raporunun olmadığı belirtildi. Ayrıca yük kaldırma platformu çalışma talimatı bulunmadığı, ekipmanın kurulmasından ve sonra ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde yetkili kişiler tarafından yapılması gereken ekipmanın periyodik kontrolünün yapılmadığının da altı çizildi. Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alınmadığı, taşıma işi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına da uyulmadığı vurgulandı. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığının da kararda altı çizildi. Henüz 9,5 yaşında ilköğretim okulu öğrencisi olan, bakım ve gözetime muhtaç olan, kaza ve tehlikelere müdrik olmayan Ebrar'ın kusurunun olmadığı da kararda yer aldı.

Sanıkların, risk grubunda yer alan meslek icra etmelerine rağmen meydana gelen ölüm neticesini istememekle birlikte neticenin meydana gelemeyeceğini düşünerek iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir önlem ve tedbir almadan, gerekli dikkat ve özeni göstermeden taşıma faaliyeti yapmalarından ötürü cezalandırıldıkları belirtildi. Olayda bilinçli taksir boyutunun yüksek olduğu kanaatine varılarak üst hadden artırım yapıldığının da altı çizildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menderes'te Koltuk Düşmesi Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Menderes'te Koltuk Düşmesi Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
