Mengen'de 5 Gün Elektriksiz Kalan Köyler - Son Dakika
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Mengen'de 5 Gün Elektriksiz Kalan Köyler

Mengen\'de 5 Gün Elektriksiz Kalan Köyler

CHP'li Türker Ateş, Bolu Mengen'deki elektrik kesintilerini Meclis gündemine taşıdı.

28.11.2024 17:12
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı 56 köyden 48'inin yoğun kar yağışı nedeniyle beş gündür elektriksiz kalmasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Bolu Mengen'deki elektrik kesintisinin uzun süre giderilememesinin gerekçeleri nelerdir? Yoğun kar yağışlarının sıkça yaşandığı bu bölgede altyapının güçlendirilmesi için herhangi bir planlama yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir" diye sordu.

CHP Bolu Milletvekili, TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu üyesi Türker Ateş, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı 56 köyden 48'inin yoğun kar yağışı nedeniyle beş gündür elektriksiz kalmasını Meclis gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Ateş, şunları kaydetti:

"Özelleştirme sonrası yıllardır dağıtım şirketi gerekli altyapı yatırımlarını yapmıyor. Bakanlık da bu eksiklikleri görmezden geliyor. Yaşanan mağduriyetten hem şirket hem bakanlık sorumlu. Bir an önce elektrik sorunu çözülmeli. Bitkisel hayatta olan bir yurttaşımızın yaşanan kesinti nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiası çok vahim. Enerji Bakanlığı bu iddiaları araştırmalı ve gerekli idari ve adli süreçleri işletmeli" dedi.

Ateş, uzun yıllardır yapılmayan altyapı yatırımları nedeniyle kış aylarında çok ciddi elektrik kesintilerinin yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın enerji politikası tümden iflas etmiş durumda. Elektriğin özelleştirilmesi sonrası denetimsizliğin ve cezasızlığın sonuçlarını yaşıyoruz. Dağıtım şirketleri kar amacıyla yapmaları gereken altyapı yatırımlarını sürekli erteliyorlar. Ne zaman bir yatırımı sorsak, programa alınacak yanıtı ile karşılaşıyoruz. Bir türlü vaat edilen yatırımlar yapılmıyor. Bakanlık bu eksiklere göz yumuyor. Vatandaşı düşünen değil, şirketleri kollayan bir Bakanlık var. Yatırımlar ertelene ertelene bu noktaya geldik. 21. Yüzyılda Mengen gibi merkezi bir ilçede, 5 gün köylerin elektriksiz kalması kabul edilemez. Bir an önce Bakanlığın bu duruma bir çözüm üretmesi gerekiyor."

"Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerdeki arızalara müdahale edilmesi için kaç ekip görevlendirilmiştir?"

Ateş, Bakan Bayraktar'a ise şu soruları yöneltti:

"Bolu Mengen'deki elektrik kesintisinin uzun süre giderilememesinin gerekçeleri nelerdir?

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerdeki arızalara müdahale edilmesi için kaç ekip görevlendirilmiştir? Müdahale sürecinde yeterli personel ve teknik donanım bulunmakta mıdır?

Yoğun kar yağışlarının sıkça yaşandığı bu bölgede altyapının güçlendirilmesi için herhangi bir planlama yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir?

Elektrik kesintileri nedeniyle hayatını kaybeden ya da sağlık durumu risk altına giren vatandaşlarımızla ilgili bir inceleme başlatılmış mıdır Bakanlık olarak bu konuda bir sorumluluk üstlenmeyi düşünüyor musunuz?

Elektrik dağıtım şirketlerinin arıza müdahalesi ve altyapı güçlendirme konularında yeterliliklerini denetlemek amacıyla ne gibi düzenlemeler yapılmaktadır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mengen'de 5 Gün Elektriksiz Kalan Köyler - Son Dakika

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