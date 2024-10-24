Mengen'de Acil Durum Tatbikatı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık ekipler, UMKE ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.
Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta senaryo gereği, depremde yaralanan ve bina içinde mahsur kalan hastalar kurtarıldı.
Giriş kattaki yaralılar sedyeyle hastane dışına çıkartılırken, üst katlarda mahsur kalan yaralılar ise merdivenli itfaiye araçlarıyla kurtarıldı.
Daha sonra hastane personeline yangın söndürme eğitimi verildi.
-Trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesindeki trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.
Ankara- Zonguldak kara yolu Zonguldak istikametinde Muhammet Emre K. idaresindeki 14 EM 929 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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