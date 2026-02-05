Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Yenileniyor - Son Dakika
Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Yenileniyor

05.02.2026 15:35  Güncelleme: 16:46
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde her yaştan vatandaşın yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı üzerindeki yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarında kapsamlı bir yenileme projesini hayata geçiriyor. “Atatürk Bulvarı 7/24 Canlı Kent Projesi” ile vatandaşların güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortamda spor yapabilmesi ve aktif yaşam alışkanlıklarını sürdürebilmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olan yürüyüş, koşu ve bisiklet kullanımının güvenli alanlarda yapılabilmesi amacıyla başlatılan Atatürk Bulvarı 7/24 Canlı Kent Projesi, Teyyare Kavşağı olarak bilinen noktadan başlayarak Muğlaspor Tesisleri'nin yer aldığı alana kadar uzanan Atatürk Bulvarı güzergahını kapsıyor.

Söz konusu hatta gerçekleştirilen saha incelemelerinde, zamanla yıpranan zeminlerin özellikle spor yapan vatandaşlar için yaralanma ve sakatlanma riski oluşturduğu, mevcut aydınlatmanın ise akşam saatlerinde güvenli kullanım açısından yetersiz kaldığı tespit edildi.

Spor yapan vatandaşlar için baştan sona yenileme

Bu doğrultuda başlatılan çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı boyunca 2 bin 150 metre yürüyüş yolu ile bin 650 metre bisiklet yolu baştan sona yenilenecek. Yürüyüş yolları, eklem ve kas sağlığını destekleyen, darbe emici özelliğe sahip insan sağlığına uygun EPDM kaplama ile düzenlenecek. Bisiklet yolları ise standartlara uygun, kaymaz ve güvenli zemin yapısıyla yeniden tasarlanacak.

Günün her saatinde güvenli spor imkanı

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar güvenle spor yapabilmesi için yürüyüş ve bisiklet yolu hattı boyunca güvenlik kameraları yerleştirilecek. Ayrıca alanın tamamında 170 adet 4 metre yüksekliğinde modern LED aydınlatma direği kurulacak. Böylece Atatürk Bulvarı, 7 gün 24 saat aydınlatılan, izlenebilir ve güvenli bir spor ve yaşam alanına dönüşecek.

Dinlenme alanları ve yeşil doku ile nefes alan bir bulvar

Spor yapan ve yürüyüşe çıkan vatandaşların dinlenebilmesi amacıyla güzergah boyunca 35 adet oturma bankı yerleştirilecek. Proje kapsamında yeşil dokunun güçlendirilmesi için 100 adet dişbudak ağacı dikilecek, mevcut bitki örtüsünün sağlıklı şekilde korunabilmesi amacıyla ise bin 800 metre ana sulama hattı yenilenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, projeyle Atatürk Bulvarı'nı yalnızca bir ulaşım aksı değil; sağlıklı yaşamı destekleyen, güvenli, modern ve her an canlı bir kent alanı haline getirmeyi amaçlıyor.

Vatandaşlar projeye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Aytunç Yılmaz: "Atatürk Bulvarı'ndaki bu yolu her gün kullanıyoruz. Yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler, evcil hayvanlarını gezdiren vatandaşlar için çok yoğun kullanılan bir alan. Yolun yenilenmesi hepimiz için faydalı olacak. Bu çalışmadan memnuniyet duyarız. Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Gönül Babayiğit İrez: "Bu projeye gerçekten ihtiyaç vardı. Yıllardır bu yolu kullanan, düzenli koşu yapan çok sayıda vatandaş bulunuyor. Şartların iyileştirilmesi sporu teşvik edecektir. Muğla'da bu tür alanlara daha fazla ihtiyaç var. Ahmet Başkanımıza bu proje için teşekkür ediyorum."

-Gökhan İrez: "Yaşam boyu spor anlayışı açısından baktığımızda bu yenileme son derece olumlu bir karar. Koşu yolunun zemini zamanla eskimişti ve yenilenmesi gerekiyordu. Belediyemizin halka sunduğu bu imkanlar çok değerli. Düzenli egzersiz yapan bireyler olarak bu çalışmayı olumlu karşılıyoruz. Ahmet Başkanımızın icraatlarını beğeniyor ve kendisini tebrik ediyoruz."

-Vildan Çelik: "Yaklaşık 7 yıldır bisiklet kullanıyorum. Mevcut yolda bulunan tümsekler ve engebeler bisiklet sürücüler için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle bisiklet yolunun yenilenmesi önemliydi. Aydınlatma sisteminin güçlendirilmesi ve güvenlik kameralarının yerleştirilmesiyle alanın çok daha güvenli hale geleceğini düşünüyorum."

"Amacımız, herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği, aydınlık ve canlı bir kent mekanı oluşturmak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk Bulvarı'nda hayata geçirilecek proje ile kentin en yoğun kullanılan alanlarından birini daha güvenli ve yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Aras, "Atatürk Bulvarı, Menteşeli hemşehrilerimizin günün her saatinde spor yaptığı, yürüyüşe çıktığı ve vakit geçirdiği çok önemli bir yaşam aksı. Bu alanı hem güvenli hem de konforlu bir şekilde yeniden düzenliyoruz. Amacımız, herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği, aydınlık ve canlı bir kent mekanı oluşturmak" diye konuştu.

Projeyle birlikte kente yeni bir nefes alanı kazandırdıklarını belirten Aras, "İnsan odaklı, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam ediyoruz. Menteşe'ye yakışır, çağdaş ve güvenli bir alanı kentimize kazandıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

