Menteşe Belediyesi'nden Avrupa ile Kültürel İş Birliği Adımı

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Bernd Vöhringer ile beraberindeki heyeti ağırladı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Avrupa'daki şehirlerle dostane ilişkiler kurarak kültürel, teknolojik, ticari, sosyal ve sanatsal alanlardaki iş birliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Menteşe Belediyesi, Almanya'nın Sindelfingen Belediyesi ile iş birliğini geliştirmek amacıyla Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Bernd Vöhringer ile beraberindeki heyeti ilçede ağırladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte ağırladığı Alman heyetiyle önemli temaslarda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Doğal ve kültürel zenginliklerimiz, yöresel lezzetlerimiz ve yaşam kültürümüzle eşsiz bir mirasa sahibiz. Bu değerlerimizi uluslararası platformlarda tanıtmayı, Avrupa'daki şehirlerle dostane ilişkiler kurarak kültürel, teknolojik, ticari, sosyal ve sanatsal alanlardaki iş birliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Bernd Vöhringer'in ziyareti, bu açıdan büyük önem taşıyor. Konuklarımız için kapsamlı bir gezi programı hazırladık. Türkiye'de koruma amaçlı imar planının yapıldığı ilk kent olan Menteşe'de tarihi mekanları gezdirdik. Ardından, özel bir hava ve su sirkülasyonuna sahip, üçüncü derece kentsel sit alanı olan Karabağlar Yaylası'nı tanıttık. Kurduğumuz dostluk köprüleri sayesinde çok kültürlü etkinlikler, gençlik değişim programları, dijitalleşme ve akıllı kentler gibi alanlarda iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Menteşe'yi yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da doğası, kültürü, turizmi ve yöresel lezzetleriyle tanınan bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."