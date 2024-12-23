Menteşe Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek: 111 Bin Eşya Yardımı

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi bireyleri buluşturduğu "El Ele Butik Dayanışma Merkezi", 2024 yılında toplam 7 bin 362 ihtiyaç sahibine, 111 bin 523 parça eşya yardımı gerçekleştirdi.

Menteşe Belediyesi'nin "El Ele Butik Dayanışma Merkezi", ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak kıyafet, ayakkabı, mobilya, mutfak eşyası, beyaz eşya ve oyuncak gibi temel malzemelere erişim imkanı sağlıyor. Hayırseverlerin katkılarıyla büyüyen merkez, bağışlanan eşyaları belediye ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2024 yılı boyunca 934 hayırsever vatandaş, El Ele Butik'e pek çok eşya bağışladı. Vatandaşlar bağışlarını dayanışma merkezine kendileri teslim edebilirken, talep edilmesi halinde belediye ekipleri bağışları adreslerinden alıyor. İhtiyaç sahipleri ise dayanışma merkezine gelerek, taleplerine uygun eşyaları seçebiliyor. Gerekli durumlarda ise belediye ekipleri bu eşyaları doğrudan vatandaşlara ulaştırıyor. Belediye, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine 111 bin 523 parça eşya teslim etti.

"El Ele Butik Dayanışma Merkezi'ne yapılan her bir bağış kentimizde iyiliği büyütüyor"

Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, alan el ile veren eli buluşturduğumuz Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezimiz, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ihtiyaç sahibi bireylerin bazı ihtiyaçlarına erişimini önceleyen bir anlayışla hizmet veriyor. El Ele Butik Dayanışma Merkezi'ne yapılan her bir bağış kentimizde iyiliği büyütüyor" dedi.

El Ele Butik Dayanışma Merkezi'ne bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, '(0252) 212 68 34' numaralı telefonu arayarak ihtiyaç sahiplerine destek olabillecek.