Menteşe\'de Çimento Fabrikası İçin Geniş Katılımlı Toplantı Düzenlendi

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi tarafından Bayır Deştin'de kurulması planlanan çimento fabrikası süreci ile ilgili geniş katılımlı teknik bir toplantı düzenlendi.

İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, çimento fabrikası ile ilgili hukuki süreç ve yürütülen mücadelenin geldiği noktaya ilişkin bilgilendirmede bulundu. Köksal, kenti ortak akılla yönetme ilkelerine bağlı olduklarını vurgulayarak, sürecin şeffaf bir şekilde ilerletileceğinin altını çizdi.

50 kişinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Köksal, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 28 Kasım'da yapılacak ÇED toplantısına yönelik bizden ve ilgili kurumlardan istediği kurum görüşümüzü ortak akılla şeffaf bir şekilde oluşturacağız. Ayrıca bu toplantıyı hukuksal ve bilimsel olarak yürütülecek sürecin yol haritasını oluşturmak için düzenledik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Köksal'ın konuşmasının ardından katılımcılar süreç ile ilgili fikir ve görüşlerini dile getirdi. Toplantı sonunda toplantıya katılan ilgili kişi ve kurumlardan yazılı olarak görüş bildirmeleri istendi.

Gonca Köksal başkanlığında gerçekleştirilen teknik toplantıya, Ziraat Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Muğla Şubesi, Muğla Barosu Çevre Komisyonu, Menteşe Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Akdeniz Yeşilleri Derneği, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komisyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Dairesi Başkanlığı, Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Planlama Şube Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Menteşe Belediye Başkan Yardımcıları, Menteşe Belediye Meclis Üyeleri, Menteşe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü temsilciliği yetkilileri katıldı.