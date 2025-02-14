Menteşe'de Zincir Marketlere Kapsamlı Denetim - Son Dakika
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Menteşe'de Zincir Marketlere Kapsamlı Denetim

Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı alışveriş yapabilmesi için zincir marketlerde ruhsat, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve hijyen kontrolü yaptı. Denetimler, fahiş fiyat artışlarının ve hijyen eksikliklerinin önlenmesine yönelik sıklaştırıldı.

14.02.2025 11:28  Güncelleme: 12:39
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçedeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumu, temel gıda ve tüketim ürünlerinin fiyat etiketleri ile son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumu, temel gıda ve tüketim ürünlerinin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, kasa ile raf fiyatlarının uyumu, hijyen kuralları ve gramajlar kontrol edildi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, denetimlerin temel amacının halkın sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ortamına sahip olmasını sağlamak, haksız fiyat artışlarını ve hijyen eksikliklerini önlemek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Zabıta ekiplerimiz, zincir marketlerde ruhsat, fiyat etiketlerinin doğruluğu, son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, hijyen kuralları ve gramaj kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Son dönemde artan fiyat dalgalanmaları nedeniyle, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kontrollerimizi sıklaştırdık. Denetimlerde, fiyat etiketi eksikliği, kasa ve raf fiyatları arasındaki tutarsızlık gibi ihlalleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışı, etiketsiz satış ve hijyen konularında sıfır tolerans politikamız devam edecek. Halkımızın sağlığını ve haklarını korumak için tüm ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. Ekiplerimiz vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması amacıyla denetimlerini düzenli olarak sürdürecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşe'de Zincir Marketlere Kapsamlı Denetim - Son Dakika

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