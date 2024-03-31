Meral Akşener, Ankara\'da oy kullandı ve seçimin ilginç geçeceğini söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Ankara Çankaya'daki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4625 numaralı sandıkta kullandı. Seçimin Ankara'da çok ilginç geçeceğini söyleyen Akşener, "Ben miting yerine ilçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptım. Bedensel bir çalışma olduğu için bayağı da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Türkiye açısından ve bizim açımızdan seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu kullanmak için saat 10.30 sıralarında Ankara Çankaya'daki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi. Oyunu 4625 numaralı sandıkta kullanan Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Gerçekten hür ve müstakil olarak ve ittifak siyasetine mahkum olmadan, bu ucube sistemin dayattığı bu sistemin dışına çıkmak elbette çok yorucu. Bana göre partimin hemen hemen her bireyi haksızlığa uğradı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldık. Siz hepiniz çok gençsiniz. Bu direnmenin siz gençler açısından neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte. Dolayısıyla zorlu bir süreçti. Ben miting yerine ilçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptım. Bedensel bir çalışma olduğu için bayağı da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Türkiye açısından ve bizim açımızdan seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla proje üzerinden rekabet etme siyasetinin ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması içindi bu çaba."
Ülkede yaşanan sorunlara işaret eden Akşener, "Mesela basın emekçilerinin maaşı hiç konuşulmuyor farkındaysanız. Bunların konuşulabildiği, yerel basının durumunun konuşulabildiği siyaset dilini inşallah oluşturulabileceğiz. Ortaoyunu bu. Benim kaşım şöyle, gözüm böyle kime ne? Halbuki sendikanız yok sizin, basın emekçilerinin. Canı istendiği gibi maaş veriyor. En çok siyasetçi kadar yorulan insanlarsınız." diye konuştu.
"ANKARA'DA KİRALIK EVE ÇIKTIK"
"Her şey iyi olacak. Yani bizim durumumuz iyi olacak." diyen Akşener, "Biz Ankara'da kiralık bir eve çıktık. Kirası biraz yüksek. Dolayısıyla İstanbul'daki evimizi kiraya verdik o kirayla burayı ödüyoruz. Bunların konuşulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"ANKARA'DA İLGİNÇ GEÇECEK"
Bir gazetecinin, "Ankara'nın durumu ne olacak" sorusuna Akşener, "Ankara'da çok ilginç geçecek, sadece bunu söyleyeyim" karşılığını verdi.
Akşener, seçim sonuçlarını bir süre evinde izledikten sonra partiye geçerek orada takip edeceğini söyledi.
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