Meral Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beş çeşit emekli maaşının olduğunu belirterek, İktidar partisine bunu meclis kürsüsünden ilettiğimiz zaman bu kadar farklı beş ayrı emekli maaşının olmadığını iddia ettiler. Sonra bir ortaya çıktı ki varmış ve en düşük emekli maaşının kaç lira olduğu tartışılmaya başlandı ve bizim iddiamız, bizim talebimiz, bizim isteğimiz sizin adınıza şuydu. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. dedi.
Yozgat'ta partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan Meral Akşener, kentin milli mücadele ve PKK terörüyle mücadelede en çok şehit veren illerin başında geldiğini söyledi. Akşener, Yozgat'ı kendi şehri kendi memleketi gibi gördüğünü anlatarak, Yozgat, 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baş tacı yaptı. Peki Yozgat, söz verildiği gibi Türkiye'nin marka şehri, Avrupa'nın marka şehri olabildi mi Hayır. Yozgat'ta şu anda 17 bin genç kayıtlı işsiz var diye konuştu.
'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLMALI'
Seçmene ulaşıldığında sorunların öğrenildiğini dile getiren Meral Akşener, şunları kaydetti İktidarsanız sorunları çözersiniz, muhalefetseniz de de kamuoyuna sunarsınız, dikkat çekersiniz. İYİ Parti olarak biz kurulduğumuz günden beri bunu yapıyoruz. Ben tam 3 yıl bütün şehirleri ve ilçelerin yüzde 50'sini dolaştım dükkan dükkan gezdim. O dükkanlarda beş çeşit emekli maaşı olduğunu öğrendim. İktidar partisine bunu meclis kürsüsünden ilettiğimiz zaman bu kadar farklı beş ayrı emekli maaşının olmadığını iddia ettiler. Sonra bir ortaya çıktı ki varmış ve en düşük emekli maaşının kaç lira olduğu tartışılmaya başlandı ve bizim iddiamız, bizim talebimiz, bizim isteğimiz sizin adınıza şuydu. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Hani kök maaş diyorlar, üzerine hiçbir şey koymadı. Üzerine sadece dışarıdan, hazineden para koydu. Bir süre sonra üfürülüp gidecek. Benim dediğim, bizim dediğimiz İYİ Parti olarak söylediğimiz şey bütün emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olmasıdır.
ADAY TANITILDI
Akşener daha sonar Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım'ı tanıttı. Yıldırım ise yaptığı konuşmada, hemşehrileri aracılığıyla Ankara'da yaşayan Yozgatlılardan oy istedi. Konuşmaların ardından İYİ Parti Yozgat ve ilçe belediye başkan adayları partililere tanıtıldı.
PANKART DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan programın düzenlendiği salonun bulunduğu yerde bir binaya asılan, 'Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paramızı ödeyin' pankartı dikkati çekti. Program sonrası pankartın kaldırıldığı görüldü. (DHA)
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