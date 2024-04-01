Meral Akşener: Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili "Milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.
Türkiye genelinde belediye başkanlığını kazanan İYİ Parti adaylarının isimlerini tek tek sayarak teşekkür eden Akşener, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çanakkale ve Aydın Kuşadası'nda sonuçlara itirazların yapıldığını bildirdi.
2023 yılındaki seçime göre milletin sandığa gitme oranındaki düşüşün görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Akşener, bu seçimde milletin asıl mesajı iktidara verdiğini ifade etti.
Seçim meydanlarında iktidara ve Erdoğan'a yönelik çağrılarda bulunduklarına değinen Akşener, "Sayın Demirel'in lafıyla 'Tencere her iktidarı sallar' demiştik. Dün akşam AK Parti eriyen oylarıyla yüzleşti. Erdoğan, umarım ki çağrılarımızın sadece milletin sesi olduğunu anlamıştır. Umarım artık tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olması gerektiğini anlamıştır, umarım Sayın Cumhurbaşkanı gereken dersi almıştır." şeklinde konuştu.
"Sandıklardan çıkan sonucu duymak hepimizin görevdir." diyen Akşener, sonuçlara ilişkin üzerlerine düşen sorumluluğu alacaklarını belirterek, "Milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet dorğultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." açıklamasında bulundu.
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