Meral Akşener, seçmenlere hizmet odaklı düşünmelerini istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris'te düzenlenen iftar programında seçmenlerden oy verirken hizmet odaklı düşünmelerini isteyerek "Size kim, nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarını kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, iftar programında yaptığı konuşmada, Akşener, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek muhalefetin sistemi değiştirmeye değil yalnızca Cumhurbaşkanı'nı değiştirmeye odaklandığını savundu. Akşener, "Bu ucube sistem kabul edildikten sonra Türkiye'de birçok konu rayından çıktı, iş iradesinden çıktı. Çünkü bu sistem bütün her şeyi, bütün gücü bir kişinin 2 dudağı arasına koydu. Herkesin çok kolayına gitti, muhalefetin tümünden bahsediyorum; herkes bu sistem üzerinden konuşmak yerine, bu sistemden kurtulmayı konuşmak yerine Tayyip Erdoğan'dan kurtulmayı konuştu. Kaybetme nedeni budur. Çünkü Sayın Erdoğan gittiğini varsayın, bu sistemin başına kimi koyarsak koyalım bir sene sonra gerçekten o sistem o kişiyi kendine benzetir. Dolayısıyla konumuz insanlar değil konumuz sistem olmalıydı."
Akşener, şöyle devam etti:
"SİZE KİM, NASIL DÜRÜSTÇE HİZMET EDECEKSE ONU SEÇİN"
"Biraz evvel başkanım dedi ki; Marmaris'te talanın ve yalanın devamı için bir dedikodu var, bir ters propaganda var. 'Oyları bölmeyin, Ak Parti kazanmasın.' Bazı yerlerde öyle deniyor. Mesela Ordu'da biz kazanıyoruz. Sayın Özgür Özel çıktı ve dedi ki 'Sakın Ak Parti kazanmasın diye başka bir partiye oy vermeyin.' Koskoca CHP'nin Genel Başkanı bunu demiş, Cumhuriyet Halk Partililer elbette dinlemelidirler. Burada bizim oylarımızı kendilerine isterken, "aman ne olursunuz efendim" derken; öbür tarafta da Ak Parti'nin almasının hiçbir sakıncası olmadığını dile getiriyorlar."
Marmarislilerden Akşener, oy verirken hizmet odaklı düşünmelerini isteyen Akşener, "Değerli Marmarisliler, çok değerli Muğlalı kardeşlerim esas mesele size kim, nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin" diye konuştu.
Akşener emeklilerin haklarına yönelik Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunarak; "Bugün Sayın Erdoğan "emeklilere zam isteyip duruyor" demiş benim için. "Öyle şey olur mu? Biz promosyonları yükselttik, öyle düzeltiyoruz" demiş. Adayları da 5.000 TL, 6.000 TL maaş vereceklermiş emeklilere onu söylüyor. Sayın Erdoğan net bir şekilde şunu söylüyorum 10.000 TL emekli maaşı ile bu insanlar aç. Bir, bu bayram parasını 7.000 liraya çıkaracaksın; iki, 11.000 TL seyyanen zam yapacaksın ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Paran mı yok? Suriyelilere buluyorsun, kendi yandaşlarının vergilerini silmeye buluyorsun. Nasıl oluyor bu iş emekliye gelince yok" dedi.
Atanamayan öğretmenler sorununa da değinen Akşener, "Bir başka konu, 100.000 öğretmen tayini. Ben hem emeklilerin hem de öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarım oyuna talibim. Bakın, verin bana o gücü, tutun elimi 2028'e kadar bu haklarınızı söke söke alacağım ben. Görün muhalefet nasıl yapılıyormuş. Şuculuk, buculuk üzerinden yan gel yat Osman muhalefetini bitirmezsem namerdim. Bakın, göreceksiniz. Bütün bunların neticesinde bir de mutlaka mülakatın kaldırılması lazım."
Akşener, vatandaşlardan İYİ Parti'nin Muğla belediye başkan adaylarına da oy istedi.
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