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Mercek-9 Operasyonunda 1668 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mercek-9 Operasyonunda 1668 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-9' operasyonunda 1668 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Şanlıurfa gibi illerde gerçekleştirildi.

Mercek-9 Operasyonunda 1668 Silah Ele Geçirildi
15.01.2024 - 08:43,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-9" operasyonunda, 1668 silah ele geçirildiğini, 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 78 ilde "Mercek-9" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince son 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da ele geçirilen ruhsatsız silahlarla gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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