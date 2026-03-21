Meriç ve Enez Kaymakamları Ramazan Bayramı\'nda Ziyaretlerde Bulundu

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Ramazan bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güvenç, şehit Hasan Mete'nin ailesini ve gazi Nihat Ayten'i evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şehit Osman Çakıl'ı da mezarı başında dualarla andı.

Güvenç, şehitlerin emaneti olan ailelerine ve gazilere minnet ve saygı dileklerini iletilerek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ziyaretlerde Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ve kurum müdürleri de yer aldı.

Enez Kaymakamı Ayık'tan ziyaretler

Enez Kaymakamı Merve Ayık, Ramazan Bayramı'nda görevli personeli ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Ayık, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı.

Ayık'a ziyaretlerinde Sahil Güvenlik Komutanı Yunus Can Efe, İlçe Jandarma Komutanı Musa Ersöz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tırak da eşlik etti.

Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi, vatandaşlarla bayramlaştı

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçe halkıyla bayramlaşma programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe halkını makamında ağırlayan Geldi, vatandaşların bayramını kutladı.

Geldi, programda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.