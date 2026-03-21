Meriç ve Enez Kaymakamları Ramazan Bayramı'nda Ziyaretlerde Bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meriç ve Enez Kaymakamları Ramazan Bayramı'nda Ziyaretlerde Bulundu

21.03.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve şehitleri mezarlarında andı. Enez Kaymakamı Merve Ayık ise görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise ilçe halkıyla bir araya gelerek vatandaşların bayramını kutladı ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Ramazan bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güvenç, şehit Hasan Mete'nin ailesini ve gazi Nihat Ayten'i evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şehit Osman Çakıl'ı da mezarı başında dualarla andı.

Güvenç, şehitlerin emaneti olan ailelerine ve gazilere minnet ve saygı dileklerini iletilerek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ziyaretlerde Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ve kurum müdürleri de yer aldı.

Enez Kaymakamı Ayık'tan ziyaretler

Enez Kaymakamı Merve Ayık, Ramazan Bayramı'nda görevli personeli ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Ayık, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı.

Ayık'a ziyaretlerinde Sahil Güvenlik Komutanı Yunus Can Efe, İlçe Jandarma Komutanı Musa Ersöz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tırak da eşlik etti.

Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi, vatandaşlarla bayramlaştı

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçe halkıyla bayramlaşma programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe halkını makamında ağırlayan Geldi, vatandaşların bayramını kutladı.

Geldi, programda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Lalapaşa, Edirne, Güncel, Meriç, Merve, Enez, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:25:03.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.