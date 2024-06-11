Merkezefendi Belediyesi Kurban Kesim Yerlerini Açıkladı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, bayramda ilçe genelindeki kurban kesim yerlerini açıkladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde bayramın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Merkezefendi'de, Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kesim yerleri belirlendi. Belirlenen Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Babadağ TOKİ Evleri Kapalı Pazar Yeri, Karaman (Değirmenönü) Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri'nde küçükbaş kurban kesimi yapılacak.

Belirlenen noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için önlemler alındı. Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Görev alan ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak. Kesim işlemlerinin sona ermesinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kesim alanlarında temizlik işlemini gerçekleştirecek.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak.

"Kurban Bayramı'nda 24 sat görev başında olacağız"

Bayram hazırlıklarını titizlikle tamamladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurallara uygun şekilde kesimlerini yapabilmeleri için tüm düzenlemeleri gerçekleştirdik. Görevli çalışma arkadaşlarımız hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırmak için belirlediğimiz kurban kesim yerlerinde bulunacak. İlçemizde bayramın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gereken her şeyi yapıyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimizin bayramı ağız tadıyla yaşaması için 24 saat görev başında olacağız" dedi.