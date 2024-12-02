Merkezefendi Belediyesi\'nden Ücretsiz Deneme Sınavları

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavlarının ilki gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sınavlara hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenliyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde yapılacak sınavların ilki gerçekleştirildi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki sınavlar, iki günde de gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sınavlara hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bir sonraki ücretsiz deneme sınavlarının günü ve saati ise ilerleyen günlerde Merkezefendi Belediyesi tarafından duyurulacak.