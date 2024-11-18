Merkezefendi Belediyesi, Sokak Hayvanları için Mama Makinelerini Tanıttı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla ürettiği mama makineleri, 'Tüm Canlar Bize Emanet Mama Makineleri Tanıtım Fuarı'nda tanıtıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Pandemi döneminde mama kampanyaları başlattık, marketlerden mama almaya çalıştık ama sürdürülebilir bir durum söz konusu olmadı. Hayvan dostlarıyla neler yapabileceğimizi düşündük. Sokak hayvanları için mama üreten makineyi biz ilçemize kazandırdık" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla ürettiği mama makineleri, 'Tüm Canlar Bize Emanet Mama Makineleri Tanıtım Fuarı'nda tanıtıldı. Fuarda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen belediye başkanları ve ilgili birim müdürlerine sunum yapıldı. 7 Büyükşehir Belediyesi, 2 İl Belediyesi ve 41 İlçe Belediyesi'nden katılımcıya yapılan sunumda, mama makinelerini Merkezefendi Belediyesi'nden temin eden belediyelere de yer verildi.

Tanıtım fuarının ikinci gününde ise sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme hedefiyle hayata geçirilen Merkezefendi Belediyesi Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'nden başlayarak, üretim odaklı ve sosyal projeler yerinde incelendi. Heyet, iki günlük program sonunda mama makinelerinin belediyeler ve kurumlar için önemli olduğunu belirterek, kendi şehirlerinde de bu hizmeti uygulamak istediklerini söyledi.

"İlçemizin vizyonunu ve misyonunu taşıyan işler yapmaya gayret ettik"

Göreve geldikleri tarihten itibaren Merkezefendi'yi geliştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi bir sanayi ilçesi. Eğitimde de gerçekten başarılı bir yerdeyiz. Denizli'nin geneline baktığımız da en çok göç alan ilçeyiz. Sosyal belediyeciliği Merkezefendimizde ön plana çıkardık. Denizli'de ilk olarak Halk Süt ile başladık. Sonrasında Halk Ekmek ile devam ettik. Nüfusa göre Türkiye'de Halk Süt dağıtan iller ve ilçelerin arasında Merkezefendimiz ikinci sırada. Yakın bir zamanda da Merkezefendi'yi Halk Et ile buluşturduk. Kreşler en güçlü yanlarımızdan bir tanesi. Layıkıyla ilçemizin vizyonunu ve misyonunu taşıyan işler yapmaya gayret ettik. Halk Eti, Halk Süt'ü ve Halk Ekmeği aynı anda yapan Türkiye'de ilk ilçe belediyesiyiz" dedi.

"Mama makineleri ile birlikte Sağlıklı Kentler Birliği'nden güzel bir ödül aldık"

Merkezefendililerden büyük destek gördüklerini söyleyen Başkan Doğan, "Pandemi döneminde mama kampanyaları başlattık, marketlerden mama almaya çalıştık ama sürdürülebilir bir durum söz konusu olmadı. Hayvan dostlarıyla neler yapabileceğimizi düşündük. Sokak hayvanları için mama üreten makineyi biz ilçemize kazandırdık. Çok güzel de destek gördük. Komşu iller ve ilçelerde duyulmasıyla çok güzel bir yankı uyandırdı. Üreten belediyecilik anlayışını ortaya çıkarmaya çalıştık. Hem ürettik hem doğa dostu bir belediye olduk. Bu güzel ivmeyle beraber daha da moral bularak bunları daha da geliştirdik. Mama makineleri ile birlikte Sağlıklı Kentler Birliği'nden güzel bir ödül aldık. Biz istiyoruz ki bütün belediyelerimiz üretsin, bütün belediyelerimiz birlik ve beraberlik içinde çalışsın. Bizler Merkezefendi'yi güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a bu hizmetinden ötürü teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Fuarın hayırlı olmasını diledi.

Merkezefendi Belediyesi'nden makine parkurlarını temin eden belediyelerin temsilcileri de gerçekleştirilen fuarda söz alarak makinelerin sağladığı faydaları anlattı. Bu makinelerin bütçeye ve geri dönüşüme büyük bir tasarruf sağlandığını belirten temsilciler, vatandaşlardan da olumlu dönüşler aldıklarını ifade ettiler. Sunum sonunda katılımcılar makineleri inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.