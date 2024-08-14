Merkezefendi Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Düzenledi

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından dördüncü kez düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni ile yaklaşık 250 çocuk, Sevindik Vadi Park'taki etkinlikte gönüllerince eğlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz Merkezefendi olarak bir aile olduk, çocuklarımız da bizim en kıymetlimiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediye tarafından dördüncüsü bu yıl düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni ile yaklaşık 250 çocuğun sünnet işlemleri, uzman doktorlarca modern cerrahi yöntemlerle hijyenik ortamda ücretsiz olarak yapıldı. Sünnet olan çocuklar, Sevindik Vadi Park'taki şölende bir araya geldi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan pastayı kestiler, şarkılar söylediler, gönüllerince eğlendiler.

Toplu Sünnet Şöleni'ne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Marım, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Biz Merkezefendi olarak bir aile olduk"

Başkan Doğan, şunları kaydetti:

"Merkezefendi'de geleneksel olarak her yıl yaptığımız sünnet törenini bu yıl yine gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 250 evladımızın en güzel gününe ortaklık ediyoruz. Bizler yola çıkarken 'yaşanan sıkıntılardan ve ekonomik krizden dolayı sosyal belediyecilik yapacağız' demiştik. Bir evde bir çocuğun, bir kadının yüzü gülmüyorsa yaptığımız binanın ya da parkın önemi yok. Hep üreten işlerle karşınızda olmaya çalıştık. Biz Merkezefendi olarak bir aile olduk, çocuklar da bizim en kıymetlimiz. Vermiş olduğumuz burslar, açmış olduğumuz kadın çocuk yaşam merkezleri, birçok branşta açtığımız kurslar, eğitime vermiş olduğumuz destekler bakımından çok önemli. İlçemizde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Merkezefendi Belediye'miz, Türkiye genelinde Halk Süt'te çocuklarımıza ve ailelerine en çok destek veren ikinci belediye konumunda. Bu şölenimizde hep birlikte olmaktan, çocuklarımızın neşesine ortak olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz."

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, "Sizler bizlere destek verdiğiniz sürece bizler de öncelikle çocuklarımız ve tabi ki sizlerle birlikte, hak ettiğimiz yaşam şartlarını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar gerçekleştiren Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ve tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Merkezefendi'nin yüzü gülüyor"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da "Merkezefendi'nin yüzü gülüyor. Belediyeciliğin sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak olmadığını bize en iyi şekilde gösteren, Merkezefendi halkının yüzünün gülmesi için gecesini gündüzüne katan Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve ailelerine de bu şölenimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

"Mutlu olan bir şehir yaratacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Bu şehrin güzelliklerini sadece birilerine değil tamamına yaymak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Size söz veriyoruz, bu şehrin her sokağında bu şehrin her köşesinde yüzü gülen annelerin olduğu, sokaklarının mutlu olduğu bir şehir yaratacağız. Bu kıymetli etkinliğin dördüncü kez düzenlenmesinde emeği geçen başta Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ve ekibine teşekkür ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.