Merkezefendi'de 'Demokrasi Anıtı' Yarışmasında Üç Eser İkinci Aşamaya Geçti - Son Dakika
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Merkezefendi'de 'Demokrasi Anıtı' Yarışmasında Üç Eser İkinci Aşamaya Geçti

Merkezefendi Belediyesi, Selçukbey Mahallesi'nde düzenlediği 'Demokrasi Anıtı' heykel yarışmasında ilk aşamayı tamamladı ve üç eser ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Yarışmanın kazananları 24 Mart 2025'te açıklanacak.

18.02.2025 15:40  Güncelleme: 17:13
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin Selçukbey Mahallesi'ndeki meydana dikilmek üzere gerçekleştirdiği ulusal çaptaki "Demokrasi Anıtı" yarışmasında üç eser, ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin demokrasi serüvenini yaşatmak ve güçlendirmek amacıyla Selçukbey Mahallesi'nde ulusal çapta "Demokrasi Anıtı" temalı heykel yarışması düzenledi. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada ilk aşama, seçici jüri üyelerinin katılımlarıyla tamamlandı.

Yarışmanın ilk aşaması, seçici jüri üyeleri; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Beykal Orhun, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mutluhan Taş, Selçuk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yurttadur, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Doç. Dr. Özcan Özkarakoç, PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Resim Bölümü Doç. Dr. Serdal Yerli, PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Bozok, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Elif Çeşme, Belediye Park Bahçeler Müdürü Elif Dilmen Sorkun ve Mimar Tuğçe Samanlıoğlu'nun katılımıyla Selçukbey Mahallesi'nde gerçekleşti.

Düzenlenen ulusal çaptaki yarışmanın ardından 17 çalışma arasından seçilen üç eser, ikinci aşamaya kaldı. Seçilen eserlerin sahibinden maket çalışmaları talep edilerek yapılacak değerlendirmeye göre, 24 Mart 2025 tarihinde "Demokrasi Anıtı Heykel Yarışması" nın kazananları dereceleriyle açıklanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi'de 'Demokrasi Anıtı' Yarışmasında Üç Eser İkinci Aşamaya Geçti - Son Dakika

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