Mersin Akdeniz\'de sabun ve deterjan fabrikasındaki yangına ekipler müdahale ediyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şakirgülmen Mahallesi'nde sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.