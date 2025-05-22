Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Çalışmaları Tamamlanan 38. Cadde'de Araç Kullandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan "38. Cadde Yeni Yol Açma Projesi"ni inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kendi kullandığı araçla 38. Cadde'den geçiş yaptı. Trafiği rahatlatacak uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Seçer, 2029 yılına kadar şehre dört adet katlı kavşak kazandıracaklarını duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesinde yapımı tamamlanan 38. Cadde Yeni Yol Açma Projesi'ni inceleyen Başkan Seçer, 38. Cadde'de araba sürdü. Seçer, yolun kalite kontrolünü yaptığını belirterek caddenin tüm Mersinlilere hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Seçer'e ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman tarafından projeye ilişkin bilgi verildi. Teknik inceleme sırasında Başkan Seçer'e CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, Yenişehir İlçesi 50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergiz Özcan, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile teknik ekip eşlik etti.

Seçer, 38. Cadde'nin Büyükşehir ekipleri tarafından imalatı yeni bitirilen ve dört kilometre uzunluğunda, 25 metre eninde bir cadde olduğunu belirterek, "21. Cadde'den bu yola giren bir araç, 2. Çevre Yolu'na kadar kesintisiz devam edebilecek ve oradan Batı istikametinde 2. Çevre Yolu'na katılmış olacak" dedi.

Artık sarı çizgilerin Mersin'in simgesi haline geldiğinin altını çizen Seçer, "Mersin Büyükşehir'in logosu da imza olarak asfaltımıza vuruluyor. Zaten vatandaş nerede bir sarı çizgili yol görse; 'Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yol' diyor. Yaptığımız yollar son derece kaliteli. Çünkü en güzel malzeme kullanılıyor, en iyi mühendislerle ve ekiplerle çalışıyoruz. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Seçer, 3. Çevre Yolu'nda yaptıkları genişletme ve yenileme çalışmalarının da şehir trafiğine büyük rahatlık sağladığını belirterek, "Yedi adet kanalize kavşağımız da vatandaşlarımız tarafından çok beğeni topladı. Hem trafikteki bekleme sürelerini azalttı hem kaza oranlarını düşürdü" ifadelerini kullandı.

Yolun teknik standartlara uygun olarak inşa edildiği vurgulayan Seçer, altyapı kalitesine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yol yapımında, altyapısını iyi yapmak zorundasınız"

"Bu dört kilometre güzergahın yaklaşık olarak bin 500 metresini yeni yol olarak açtık. Yani daha önce herhangi bir yol yoktu burada ama diğer kısımlarında yenileme çalışmaları oldu. Burada hem kamulaştırma hem imar düzenlemelerinden sonra bin 500 metrelik bölüm de yeni bir cadde olarak Mersin'e kazandırılmış oldu. Arkadaşlarım son derece tekniğine uygun güzel bir imalat yaptı. Yol yapımının en güzel özelliği de bu zaten, altyapıyı iyi yapmak zorundasınız. 13 ilçemizin tamamında bu çalışmaları sürdürüyoruz, bugüne kadar çok çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Mersin'in yol konusunda bir farkı var, bu bir realite."

21. Cadde'yi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na bağlayan dört kilometrelik bir güzergah olduğunu aktaran Seçer, "Caddemizin bin 500 metresi yeni imalat ve 25 metre eninde. Altyapı çalışmaları da mükemmel bir şekilde yapıldı. En Kuzey'den en Güney'e kadar birbirine bağlantılı kolektörlerin bağlandığı bir altyapı çalışması oldu. Mersin merkeze güzel bir güzergah kazandırdık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde Güney-Kuzey hattında vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmesini sağlamış olacağız" dedi.

Yolun kesintili halinin ortadan kaldırıldığını ve kesintisiz dört kilometrelik bir güzergah sayesinde yurttaşların daha rahat yolculuk yapacağını belirten Seçer, "Zaman içerisinde özellikle Sevgi Katlı Kavşağı'ndaki araç yükünü hafifletecek ve Göçmen'e kadar olan güzergahtaki trafik yoğunluğunu da azaltacak bir çalışma oldu" diye konuştu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın program çerçevesinde yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Seçer, "Mersinimiz geniş bir coğrafya. Yasa gereği hem grup yolları hem şehir içi yollar hem de 15 metreden büyük caddeler Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bulvarlar. Çok yoğun bir yol ağımız olduğu için bu yerlerin bakımı, onarımı, yeni yol çalışmaları da yoğun oluyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'in imar çalışmalarının 30 yılın ardından bittiğine değinen Seçer, "İmar olmazsa yol açamazsınız, altyapı, bina yapamazsınız. Bin 500 metrelik bölüm de imar çalışmaları bittiği için yapıldı" diye konuştu.

"Hukuki altyapılar oluştukça yol açım çalışmaları da başlayacak"

İlk beş yıllık görev süresinde 2. Çevre Yolu'nun Batı istikametinde 2 bin 300 metrelik bir güzergah açtıklarını hatırlatan Seçer, "O güzergah 9 bin 200 metre, ona devam edeceğiz. Hukuki altyapıları oluştukça, kamulaştırma ya da imar uygulama planları yapıldıkça yol açım çalışmaları başlayacak" dedi.

Katlı kavşak çalışmalarına da hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Seçer, "Şu anda Hal Katlı Kavşağı'nın deplase çalışmalarını MESKİ başlattı, Kasım ayında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız orada çalışmaya başlayacak. Büyük bir katlı kavşak olacak. 2026'nın ilk çeyreğinde oranın çalışmalarını bitireceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir ekiplerinin sistemli çalışmaları sayesinde, trafik alanında yapılan çalışmaların çok kısa sürede bittiğinden söz eden Seçer, şunları dile getirdi:

"2029'a kadar dört adet katlı kavşak yapacağız"

"Geçtiğimiz katlı kavşak çalışmaları da ortalama 80 günde bitirdiğimiz çalışmalardı. Projelerin bitme süresi büyüklüğüne göre değişiyor. Yine 2. Çevre Yolu, Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktada bir katlı kavşak çalışmamız olacak, onu da programa aldık. Kuyuluk Kavşağı'nı katlı kavşağa çevireceğiz, orada da trafik çok yoğunlaşıyor. Saya Kavşağı'nda da katlı kavşak çalışmalarını başlatacağız. Ancak orada yeni açtığımız yollar, bazı yaptığımız düzenlemeler trafik yükünü azaltıyor. Mersinli hemşehrilerime 2029'a kadar saydığım bu dört katlı kavşağın yapımı konusunda teminat verebilirim. Bunların hepsini programa aldık, yapılacak. Mersin Büyükşehir; 'Yapacağız, edeceğiz' demez, 'Programa aldık' dediği noktada zaten bunlar yapılır."

Seçer, 4. Çevre Yolu'nu Toroslar istikametine bağlayacaklarını sözlerine ekleyerek, "Oranın da imar çalışmalarını bitirdik. Şu anda projesi yapılıyor, oraya bir viyadük yapacağız. 25 metre genişliğindeki yolu viyadükle Şehir Hastanesi'ne kadar bağlayacağız. Yine Gözne-Akbelen bulvarıyla da o yolumuz kesişecek" dedi.

Akdeniz imar planlarında OSB'ye kadar demiryoluna paralel 50 metre genişliğinde bir yol işaretlediklerini söyleyen Seçer, "D-400 Karayolu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Oradaki durumu söylememe gerek yok. Yol, yol olmaktan çıktı, vasfını yitirdi ama Karayolları burayı bir türlü programa almıyor. Oranın genişletilmesi ve yenilenmesi lazım. O da trafiği çok aksatıyor. Ona alternatif bir yol çalışmamız var. Yeni imar planlarındaki OSB'ye kadar ilk etapta 50 metre eninde bir yol planlıyoruz. Bütün bu çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Ekiplerin, farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yol çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Seçer, "Her yerde yol yapım ekipleri çalışıyor. Vatandaş memnuniyeti bizim için ön planda" ifadelerini kullandı.