Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Çamlıyayla'da Vatandaşlarla İftar Yaptı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çamlıyayla'da vatandaşlarla iftar yaptı. İlçeye bir kanalizasyon sistemi kazandırmak için finansman kredi arayışı içerisinde olduklarını belirten Seçer, "O finansmanı sağladığımız zaman Çamlıyayla'nın bekleyen yatırımı, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi çalışmasını tamamlamak istiyoruz" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıyayla Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına katıldı. "Niyet Ettik, Kalpten Paylaşmaya" sloganıyla gerçekleştirilen programda Başkan Seçer, yurttaşlarla aynı sofrada oruç açtı.

İftar programına Seçer çiftinin yanı sıra Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu ve eşi Nihan Sofu, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları ve CHP Çamlıyayla İlçe Örgütü; Başkan Seçer ve Meral Seçer'i çiçeklerle karşıladı.

Başkan Seçer, Çamlıyayla halkı ile buluştuğu iftar sofrasındaki konuşmasına "Hayırlı ramazanlar" dileyerek başladı. Çamlıyayla halkını; "İnsanlarının kalbi, eli ve yüreği her zaman sıcak, çalışkan" olarak tanımlayan Seçer, ilçenin özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte önemli bir yayla merkezi haline geldiğinden söz etti.

Seçer, şöyle konuştu:

"Çamlıyaylamız küçük bir ilçe gibi görünse de yaz nüfusu ile Türkiye'deki birçok ilçeden büyük bir ilçe haline geliyor"

"Çamlıyaylamız küçük bir ilçe gibi görünse de özellikle yaz nüfusu ile Türkiye'deki birçok ilçeden büyük bir ilçe haline geliyor. Başta Tarsus, Adana, Mersinimizin diğer ilçeleri ve hatta Mersin dışındaki illerimizde yaşayan vatandaşlarımız; Toros Dağları'nın en güzel yaylalarından bir tanesi, insanlara sıhhat veren havası, mis gibi çam ve katran kokusu olan Çamlıyayla'da yaz aylarını geçiriyorlar."

Çamlıyayla'nın her geçen gün büyüdüğünden bahseden Seçer, hem iş yeri sayısının hem nüfusun hem de konut sayısının arttığının altını çizdi. Bu artışın da düzenli olması gerektiğini aktaran Seçer, Çamlıyayla'ya çok sayıda yeni konut yapıldığından söz ederek, bu kalabalığın da her geçen gün artacağının aşikar olduğunu belirtti.

Seçer, belediyeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti

Sofu'nun aktif çalışmalar yapan bir Belediye Başkanı olduğunun altını çizen Seçer, Çamlıyayla'ya vizyon katma çabası içerisinde olduğunu kaydetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çamlıyayla Belediyesi arasında iş birliği yapmanın da önemine dikkati çeken Seçer, "Bu iş birliğinin Çamlıyayla'ya daha kaliteli hizmet olarak döneceğinin farkındayız. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin bu iş birliği nasıl dün var idiyse bugün de varsa yarın da devam edecek. Amaç Çamlıyayla'da sizlere daha kaliteli hizmet sunmak. Suyunuz kesilmesin, yollarınız sağlam olsun, kışın çamur, yazın toz olmasın" diye konuştu.

Seçer, son aylarda yaptıkları çalışmalarda Çamlıyayla'ya bir kanalizasyon sistemi kazandırmak için finansman kredi arayışı içerisinde olduklarını belirterek, "O finansmanı sağladığımız zaman da hem Çamlıyayla merkez hem etrafındaki bölgeler hem de büyük bir yerleşim yeri olan Sebil'i de bunun içerisine katarak, Çamlıyayla'nın bekleyen yatırımı, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi çalışmasını da tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke, Mersin'in de güçlü bir kent olduğunun vurgusunu yapan Seçer, böyle bir kentte ve ülkede yaşamaktan gurur duyduklarını kaydetti. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Seçer, şunları aktardı:

"Orta Doğu'da ortalık yangın yeri. Gün bir ve beraber olma dönemi"

"Orta Doğu'da ortalık yangın yeri. Gün bir ve beraber olma dönemi. Türkiyemizin daha güçlü olabilmesi için hiçbir siyasi parti ve renk farkı gözetmeksizin, birliğimiz ve beraberliğimiz son derece önemli. Bizi yarınlara taşıyacak olan ve torunlarımıza daha güzel bir ülke bıraktıracak olan; birlikte çalışma azmimiz ve birbirimizi daha çok sevmemiz. Ülkemizi çok seviyoruz. Şanlı bayrağın altında, Atatürk'ün yolunda, bu ülkeyi daha iyi noktalara getirmek için daha çok çalışacağız. Hiçbir endişemiz yok."

"Ramazan günleri; birliğin, beraberliğin zirveye ulaştığı günlerdir"

Ramazan günlerine hem dini hem toplumsal hem de geleneksel olarak çok büyük önem atfedildiğinin altını çizen Seçer, "Ramazan günleri; birliğin, beraberliğin zirveye ulaştığı, insanların paylaştığı, kaynaştığı ve küskünlerin barıştığı günlerdir. Bir ekmeği, bir sofrayı; burada olduğu gibi milletin bize ayırdığı kaynaklarla ve ödediği vergilerle kurduğumuz bu milletin sofrasında paylaşma günüdür. Ramazanımız mübarek olsun. Ramazanın ardından Ramazan Bayramı'nı da tüm İslam alemi olarak idrak edeceğiz. Şimdiden Çamlıyayla halkının Ramazan Bayramı'nı da kutluyorum" dedi.

"Çamlıyayla'ya daha güzel ve kalıcı eserler bırakmak noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Sofu ise Çamlıyayla'nın havasıyla, suyuyla ve toprağıyla güzel bir ilçe olduğundan söz etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıyayla ilçesine kazandırılmış Kapalı Pazar Yeri ve Çamlıyayla'ya yaptığı hizmetler için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileten Sofu, "Daha önce burada insanlar zor şartlar altında pazarda satış yapmaya çalışıyordu. Toplu programlarda sığınabilecek bir yerimiz yoktu ama bugün kendisinin eseri olan bu yerde kendisini ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir ve Çamlıyayla Belediyesi'nin ilçeye daha güzel ve kalıcı eserler bırakmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Sofu, "Vermiş olduğu her türlü destekten dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve siz değerli misafirlerimize de burada bizlerle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seçer, iftarın ardından Çamlıyayla Belediyesi Zevzek Tepesi Sosyal Tesisleri'ni gezdi.