Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 10 Kasım Mesajı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 10 Kasım Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bütün yaşamında vermiş olduğu her türlü mücadelenin, ortaya koyduğu ilkelerin, savunduğu ideallerin değeri bugün hala canlılığını korumaktadır. Bütün ömrünü adadığı değerli milletinin ona her geçen gün daha da fazla artan bağlılığı da bunun ayrı bir kanıtı gibidir" dedi.

08.11.2024 14:14  Güncelleme: 14:59
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bütün yaşamında vermiş olduğu her türlü mücadelenin, ortaya koyduğu ilkelerin, savunduğu ideallerin değeri bugün hala canlılığını korumaktadır. Bütün ömrünü adadığı değerli milletinin ona her geçen gün daha da fazla artan bağlılığı da bunun ayrı bir kanıtı gibidir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ulu Önder'in aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde kendisini, büyük bir sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bütün yaşamında vermiş olduğu her türlü mücadelenin, ortaya koyduğu ilkelerin, savunduğu ideallerin değeri bugün hala canlılığını korumaktadır. Bütün ömrünü adadığı değerli milletinin ona her geçen gün daha da fazla artan bağlılığı da bunun ayrı bir kanıtı gibidir.

Atatürk ideallerinin ve değerlerinin kenti Mersin'de göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana yaptığımız türlü hizmetlerin, birtakım yeniliklerin, bazı konularda öncü olma vizyonumuzun ilham kaynağı Atatürk'tür. Türkiye'nin; çağın gereklerine uygun, aklı ve bilimi esas alan, dünyanın bütün büyük ekonomileriyle yarışır, her platformda varlığını tüm dünyaya kabul ettirmiş saygın bir ülke olabilmesi için bu ülkenin uluslararası yollara açılan değerli bir kapısı olan kentimizde var gücümüzle çalışıyoruz.

Kentimizin, kültür, sanat ve spor hayatına sunduğumuz katkıların, hak temelli bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz sosyal politikaların, tarımsal kalkınmaya sunduğumuz desteklerin, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya dönük hizmetlerin, altyapı ve üstyapı projelerimizin kısacası yaptığımız her işin temelinde aynı ilham yatıyor.

Atatürk'ün büyük mirasının yüklediği ağır sorumluluk, bizleri sık konuşan değil çok çalışan, halkı unutan değil halkıyla iç içe olan kişiler haline getiriyor. Biz O'nun işgalden temizlediği bu vatanı ve bu vatan üzerinde kurduğu ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bu ülkenin; görüşü, inancı, etnik yapısı, sosyoekonomik durumu ne olursa olsun her vatandaşını çok seviyoruz ve 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünden hareketle görevimizi iyi yapmaya çalışıyoruz.

Mersinliyiz ve bu kentte yaşayan herkesi Mersinli olma bilincinde birleştirip kentin tüm paydaşlarıyla birlikte Mersin'e sahip çıkıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm mücadele arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 10 Kasım Mesajı - Son Dakika

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