Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Şehitlik Ziyareti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Şehitliği ziyaret ederek, şehit aileleri ve kent protokolüyle bayramlaştı.

15.06.2024 17:06
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Şehitliği ziyaret ederek, şehit aileleri ve kent protokolüyle bayramlaştı.

Başkan Seçer, Mersin Valiliği'nin Kurban Bayramı dolayısıyla Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik'te düzenlediği törene katıldı, şehit aileleri ile bayramlaştı.

Seçer, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlarken, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülke uğruna canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi. Büyükşehir olarak bayram öncesi hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Seçer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tedbirlerimizi aldık. Bayram süresi boyunca da belediye otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlarımız rahat seyahat etme imkanı bulacaklar. Mobil üniteler ilk gün hizmet verecek. Mezbahanelerimiz 1. ve 2. günü hizmet verecek ve vatandaşlarımız burada kurbanlarını kesebilirler. Kurban bağışı yapmak isteyenler 'birizberaberiz.org' dijital platformundan 17 bin TL karşılığı belediyemize bir adet kurban bağışı yapabilirler. Kurban etleri belediyemizin aşhanesinde ihtiyaç sahibi insanlara yaptığımız yemeklerde kullanılacak. Onun da bilinmesini isteriz. Çirkin görüntülerin oluşacağı kurban kesimlerini yapmasınlar. Cadde kenarlarında, yol kenarlarında kurbanın kanının cadde boyunca aktığı bir tablo medeni bir topluma, medeni bir şehre yakışmaz. Mobil üniteler var, mezbahaneler var, hepsi kendilerine ücretsiz. Buralarda gerçekleştirsinler. Temizliğe dikkat etsinler. Eğer temizliğe özen göstermezlerse hava da sıcak olduğu için yoğun sinek şikayeti olur. Mutlaka belediyemizin ilgili birimleri çalışacak ama vatandaşımızın da buna özen göstermesi lazım. Kurban kesim yerlerini temizlemeleri gerekiyor."

Seçer, şehitlik programının ardından Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek protokolle bayramlaştı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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