Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Hataylı Depremzedelerin Dayanışma Günü Etkinliği'ne Katıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hataylı depremzedelerin Dayanışma Günü Etkinliği'ne katıldı. Başkan Seçer, "Biz de bu vatanın evlatlarıyız, etnik kökenimiz ne olursa olsun biz kardeşiz. Hep beraber olalım. Rahat olun biz buradayız. Mersin hoşgörülü, huzurlu ve güvenli bir yerdir. Bize ihtiyaç olursa biz buradayız" dedi.

Akdeniz İlçesi Kültür Mahallesi'nde hizmet veren Coffee Ra tarafından ikincisi düzenlenen etkinliğe, Mersin'de yaşayan Hataylı depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Başkan Seçer ile birlikte CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, Mersin Hataylılar Dernek Başkan Yardımcısı Can Tekgöz, Mersin Hataylılar Derneği Onursal Üyesi Sabahattin Nacioğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi Ruhani Pederi Jan Delüller ve Mersin'de yaşayan Hataylı depremzedeler katıldı.

Seçer, Mersin'in de halkların alışkanlıkları, kültürleri ve etnik yapıları itibariyle Hatay'a çok benzediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hepimizin çok üzüldüğü olaylarla karşı karşıya kaldık. Çok kayıplar yaşandı. Ailelerde bölünmeler ve parçalanmalar oldu. Bunlar tabi bir birey için ve aileler için çok büyük toplumsal travmalar. Mersin çok kültürlü bir yerdir, çok farklı bölgelerden ve kültürlerden insanların gelip yaşadığı göçmen bir kenttir. Bu renklilik ve çeşitlilik içerisinde o insanlar; buraya yoğun olarak gelen Hataylıların, Kahramanmaraşlıların ve Adıyamanlıların ve diğer deprem bölgesinden Mersin'e gelen insanların acısını, ıstırabını ve duygularını derinden yaşadılar ve ellerinden geleni yaptılar. Biz devlet sisteminin imkanlarını sizlere kullandık. Bu sistemin kaynakları da zaten sizin vergileriniz, ekstra yapılmış bir şey yok. Sadece biz doğru bir iş yaptık. 'Dönem; deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan, zarar görmüş, acı çeken vatandaşlarımızın acısının azalmasına yönelik, yaralarının sarılmasına yönelik yapılacak çalışma dönemidir' dedik ve bunu yaptık.

"Biz de bu vatanın evlatlarıyız, etnik kökenimiz ne olursa olsun biz kardeşiz"

Bu durum bizlere de yöneticilere de ders olur, bir afetin felakete dönüşmesine sebebiyet vermeyelim. Bütün kurumlar işini iyi yapsın. Herkes yasaları en iyi şekilde uygulasın ki insanlarımız bir daha bu acıyı yaşamasın. Bu insanlar bunu hiç hak etmedi ve hak etmiyor. Açık konuşmak istiyorum; Türkiyemiz artık öyle keyfe keder yönetim değil; gerçekten çağdaş bir ülkeye ve topluma yaraşır bir yönetim anlayışıyla yönetilir. Mersin bu anlayışta yönetiliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok iyi yere geldiniz. Burası sizin eviniz. Hiç yabancılık hissetmeyin. Sizler artık bizim misafirimiz değilsiniz, ailemizden birisiniz. Kendinizi öyle hissetmenizi istiyorum. Mersinliler hiç bundan imtina etmedi. Yurtları da otelleri de spor salonlarını da hepsini barınacak noktaya getirdik, el birliğiyle herkes elinden geleni yaptı. Zaten bir millet olmanın unsuru birbirine bu sıkıntılı ve acılı dönemde yardımcı olmak ve sarılmaktır. Biz de bu vatanın evlatlarıyız, etnik kökenimiz ne olursa olsun biz kardeşiz. Hep beraber olalım. Rahat olun biz buradayız. Mersin hoşgörülü, huzurlu ve güvenli bir yerdir. Bize ihtiyaç olursa biz buradayız."

"Biz Hatay halkı olarak birbirimize bağlı bir milletiz"

Coffee Ra İşletme Sahibi Recai Şahutoğlu, Mersin halkının ve belediyelerin depremzedelere hem deprem bölgesinden hem de Mersin'de büyük destekler sağladığını belirterek, "Hepimiz kayıplar yaşadık. Kimimiz çocuğunu, kimimiz annesini, kimimiz eşini, dostunu kaybetti. Bizler bir şekilde burada sizler sayesinde birlikte olduk. Biz Hatay halkı olarak birbirimize bağlı bir milletiz. Bizde dil, din, ırk fark etmeden Alevi'si, Sünni'si, Hristiyan'ı kardeşçe yaşıyoruz. Çok sağ olun sizler ve sizin gibi insanlar bize burada kucak açtılar. Bizler kocaman bir aileyiz. Sizlerin desteğini ciddi anlamda hissettik" dedi.

Etkinlikte yer alan Defne Hatayspor Taraftar Grubu Başkanı Gazel Cur da depremden sonra yaşadıkları sıkıntılı süreci aktararak, Mersin Büyükşehir tarafından kendilerine sağlanan hizmetleri anlattı. Cur, "Bizi bırakmadınız, bizimle beraber oldunuz. Biliyorsunuz Hatay medeniyetler şehridir. Alevi'si, Sünni'si, Hristiyan'ı orada hep bir arada yaşıyoruz. Tekrardan şehrimizin ayağa kalkmasını umut ediyoruz. 21 aydan beri Hatay'da hiçbir şey yapılmıyor. Hep yalan haberler; 'şunu, bunu yapacağız' diyorlar ama hiçbir şey yapılmıyor. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği ve 'Hatay benim şahsi meselemdir' dediği Hatay'a da sahip çıkacağız, Mersin'e de sahip çıkıyoruz. Çünkü biz ekmeğimizi şu anda Mersin'den yiyoruz" diye konuştu.

Mersin Hataylılar Dernek Başkan Yardımcısı Can Tekgöz ise "Mersin Hataylıların güvenli limanı. Barınma ihtiyacını Mersinliler sayesinde giderdik ve bu konuda elinizi hiçbir zaman çekmediğiniz için sonsuz teşekkür ederiz. Kendimizi güvende hissettiğimiz tek yer Mersin" diye belirtti. Mersin Hataylılar Derneği Onursal Üyesi Sabahattin Nacioğlu da, "Hataylılar yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmazlar. Hatay ilimiz kendine geldiği zaman biz de sizi orada ağırlarız" dedi.