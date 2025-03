Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Her Birinizin Acısı, Yüreğimizde Bir Sızı, Alnımızda Bir Onur Nişanesidir"

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Seçer, programda yaptığı konuşmada, "Her birinizin acısı, yüreğimizde bir sızı, alnımızda bir onur nişanesidir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir araya geldi. İftar programına, Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve eşi Hatice Çakır, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve eşi Yasemin Bavbek, Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve eşi Meftun Karabörk, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve eşi Senem Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Evren Taşan, kent protokolü, dernek başkanları ile şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

"Her birinizin acısı yüreğimizde bir sızı, alnımızda bir onur nişanesidir"

Başkan Seçer, konuşmasında, şehit ve gazi aileleri ile birlikte iftar yapmanın onurunu yaşadıklarını belirtti. Şehit ve gazi ailelerini ve gazileri kendilerine emanet olarak gördüklerini söyleyen Seçer, "Her birinizin acısı, yüreğimizde bir sızı, alnımızda bir onur nişanesidir. Şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki; şehitlerimizin emaneti ailelerimiz ve gazilerimiz; sizler, başımızın tacısınız" dedi.

"Size sahip çıkmak sadece görevimiz değil vefa borcumuzdur"

Vatanın sadece bir toprak parçası olmadığını vurgulayan Seçer, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üzerinde özgürce yaşayabildiğimiz bu topraklar, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanıyla, teriyle yoğrulmuştur. Bu yüzden bizler için her biriniz, bu ülkenin onurunu omuzlarında taşıyan kahramanlarımızın ailelerisiniz. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin onurlu yaşamlarını desteklemek sadece görevimiz değil, aynı zamanda en büyük vefa borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmak bizim için gönül işidir"

Seçer, şehit ve gazi aileleri ile gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve her zaman yanlarında olmak için çalıştıklarını söyledi. Bunun için göreve geldiklerinde ilk olarak şeflik düzeyinde hizmet veren birimi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü statüsüne aldıklarını hatırlatan Seçer, "Şehit ve gazi yakınlarımızın her türlü ihtiyacında yanlarında olmak, sosyal ve psikolojik destek sağlamak, özel günlerde hatırlamak ve hatırlatmak bizim için bir görevden çok bir gönül işidir. Yine, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin talebi üzerine, Toroslar Belediyemizden tahsisini aldığımız, Sağlık Mahallesi'nde bulunan 4 bin 250 metre karelik Adnan Kahveci Parkı'nın içerisinde bulunan mevcut binanın yapımını başlattık. İş birliği içerisinde süratle yapıyoruz ve kısa süre içerisinde hizmet veren çok güzel ve özel bir dernek binası haline gelecek" diye konuştu.

"Ülkemizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız"

Seçer şöyle devam etti:

"Acınızı dindiremeyiz, aziz şehitlerimizin eksikliğini kapatamayız ama sizlere her daim sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Emanete sadakat, geçmişe vefa ile olur. Biz de hem geçmişe vefamızı hem de size olan bağlılığımızı her fırsatta göstermekten onur duyuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların fedakarlığını gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Onların uğruna can verdikleri bu topraklarda bizler, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye, ülkemizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız."

"Bizler bir oldukça güçlüyüz ve huzurluyuz"

İftar sofralarının sadece yemek yenen yer değil, gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin pekiştiği mekanlar olduğunun altını çizen Seçer, "Bu sofrada sizlerle birlikte olmak, bizim için hem bir onur hem de manevi bir güç kaynağıdır. Çünkü bizler, bir oldukça güçlüyüz ve huzurluyuz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ramazan ayı gönüllerimize bereket, ülkemize huzur getirsin. Şimdiden Ramazan Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Seçer, son olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Kahraman gazilere de şükranlarını sunan Seçer, hayatta olanlara sağlık, huzur ve uzun ömürler diledi.