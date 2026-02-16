Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Mersin'de Sadece Hizmet Yapmadık, İnsanların Düşüncesine Dokunduk, Önyargılarını Yıktık"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Dersimliler Derneği tarafından düzenlenen "Hızır Lokması" etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Mersin'de sadece hizmet yapmadık, insanların düşüncesine dokunduk, ön yargılarını yıktık. 'Herkes insandır, yeter ki dost elini uzat. Her şey çok güzel olacak' dedik. Onun için Mersin'de her şey çok güzel oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin Dersimliler Derneği tarafından düzenlenen "Hızır Lokması" etkinliğine katıldı.

Yenişehir'de yer alan dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte Seçer çiftinin yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin Dersimliler Derneği Başkanı Nurşen Çığlık, Meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ile cemevi temsilcileri ve çok sayıda yurttaş yer aldı.

"Türkiye bu bölgenin en güzel coğrafyasıdır"

Seçer konuşmasında, Pir Sultan Abdal'ın "Gelin canlar bir olalım" sözünü hatırlatarak, kardeşçe yaşamanın önemini vurguladı. Bir arada yaşamının erdemlerine değinen Seçer; dil, din, etnik yapı ve yaşam biçimi ayrımı gözetmeden aynı ülkede kardeşçe yaşamanın mücadelesini verdiklerini belirtti. Türkiye'nin jeopolitik konumu dolayısıyla çevresindeki her gelişmeden etkilendiğini dile getiren Seçer, "Türkiye bu bölgenin en güzel coğrafyasıdır. Bu nedenle biz; bize yönelik saldırıları bertaraf etmenin yolunun insanların hassasiyetleri, dini, milliyeti, etnik yapısı üzerinden bir birliktelik tarif etmekten değil, demokrasiden, çağdaş hukuk normlarında anayasa üzerinden bir tarif getirmekten, hangi etnik yapıdan ve inanç grubundan olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir yurttaşı olma aidiyetiyle hareket etmekten geçtiğini biliyoruz. Biz ancak bu şekilde bir arada kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk"

Vatandaşların birbiriyle derdi olmadığına değinerek siyasetin yöntemlerini eleştiren Seçer, Mersin'de yaşanan barış ikliminin, kardeşlik zemininde oluştuğunu dile getirdi; Mersin'de vatandaşlar arasında etnik köken ayrımı olmadığını belirtti. 2019'da göreve geldikleri seçimlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçmeninin oylarını aldıklarını her zaman söylediğini belirten Seçer, "HDP'li seçmenlerin Vahap Seçer'e destek verdiğini saklamadık, gizlemedik. Bakın biz haklı çıktık şimdi. Dedik ki 'Anayasal bir partidir. Bu insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kutsal bir oy hakları var. Mersin'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayından, Vahap Seçer'den yana tercih koymuşlar. Bunun neresi kötü?' Ama şimdi geldiğimiz noktada o gün savunduğumuz tezleri şimdi büyük bir Türkiye projesi gibi halkın önüne koyuyorlar. Çünkü coğrafyadaki gelişmeler bunu zorunlu kıldı. Ancak biz zorunluluk olmadan bu düşünceler içerisinde vatandaşlarımızın yanında olduk" diye konuştu.

"Mersin'de her şey çok güzel oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek"

Yurttaşlara her zaman dürüstlükle yaklaştıklarını ve yanlarında olduklarını dile getiren Seçer, Mersin'de var olan kardeşlik ortamından övünç duyduğunu belirtti. Kentin büyük emeklerle bu noktalara geldiğini sözlerine ekleyen Seçer, "Türkiye'de barış olacaksa bunun temelleri Mersin'de atılmıştır ve yine buradan yayılacaktır. Hepimiz kardeşiz. Herkesin geçmişine, kültürüne, diline, dinine ve mezhebine saygı duyuyoruz. Mersin'de sadece hizmet yapmadık, insanların düşüncesine dokunduk, ön yargılarını yıktık. 'Herkes insandır, yeter ki dost elini uzat. Her şey çok güzel olacak' dedik. Onun için Mersin'de her şey çok güzel oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek" dedi.

Seçer'den 'Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti' vurgusu

Ülkede her şeyden öte, insanlar arasında ayrım gözetilmemesine ihtiyaç olduğunun altını çizerek konuşmasını sürdüren Seçer, Mersin Büyükşehir olarak bu doğrultuda hizmet verdiklerini ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini kaydederek, "Hiç kimseden çekinmeyeceğiz ve korkmayacağız. Tekrar tekrar; 'Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti' diyeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarılyıldız'ın 2024'te Akdeniz'de seçimi kazandığına dikkati çeken Seçer, "Daha önce orada bir belediye başkanı vardı ve iktidarın da belediye başkanıydı. Demek ki iyi hizmet edememiş, insanlara sevgisini gösterememiş, tam tersine insanları ayırmış, şiddet dilini kullanmış ve insanları ötekileştirmiş, Akdeniz ilçesinin seçmenleri de 'Hoşyar Başkan' dedi. Millet iradesine saygı duymadığınız yerde demokrasinin nesini konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Geçici olarak millet iradesine ket vurulduğunu belirten Seçer, Türkiye'de barış ve kardeşlik rüzgarları esecekse, bu tahribatların da tamir edilmesi gerektiğini kaydederek, "Hoşyar Başkan'ın en kısa sürede görevine döneceğine canı yürekten inanıyorum. Bu inançtan öte bir şey; hukuk böyle diyor, gerçekler bunu söylüyor. Akdeniz'de, görevden alınmadan önceki iş birliğimiz devam edecek ve çok güzel hizmetler yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Kaybettiği zamanı hep beraber, bizim de desteğimizle telafi edecek" dedi.

Seçer konuşmasını, "İşimiz zor da olsa ülkemiz ve insanlarımız güzel. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Yolumuz açık olsun, Hızır yoldaşımız olsun, lokmalarımız Hak katında kabul olsun" sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından lokmalar pay edildi.