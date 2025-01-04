Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Ülkenin Kaynaklarını Kuruttular, Emeklilere Kaynak Kalmadı" - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Ülkenin Kaynaklarını Kuruttular, Emeklilere Kaynak Kalmadı"

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İktidarın emeklilere insanca yaşam koşulları sağlayacak bir maaş düzenlemesi yapmadığını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Türkiye’nin yıllardır kaynaklarını kuruttular. Uzun yıllar gençliklerini çalışarak ve bu ülkeye yarar sağlayarak geçiren emeklilere de ayıracak kaynakları kalmadı. Çeyrek yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Bugüne kadar her şeyi öyle yanlış yaptınız ki ülkeyi bu duruma getirdiniz” dedi.

04.01.2025 20:41  Güncelleme: 21:01
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(MERSİN) - İktidarın emeklilere insanca yaşam koşulları sağlayacak bir maaş düzenlemesi yapmadığını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, " Türkiye'nin yıllardır kaynaklarını kuruttular. Uzun yıllar gençliklerini çalışarak ve bu ülkeye yarar sağlayarak geçiren emeklilere de ayıracak kaynakları kalmadı. Çeyrek yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Bugüne kadar her şeyi öyle yanlış yaptınız ki ülkeyi bu duruma getirdiniz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi üyeleri ile bir araya geldi. İlk olarak Mezitli İlçesi Viranşehir Sahili'nde bulunan Mezitli Emekli Evi'ni ardından da Yenişehir'deki Emekli Evi'ni ziyaret eden Başkan Seçer'e, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP İlçe Başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlar eşlik etti.

Hükümetin 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesine rağmen emeklilerin sefalet içinde bir yıl geçirdiğini belirten Başkan Seçer şu açıklamalarda bulundu:

"Emekliler, açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi veriyor"

2024 yılı emekliler için bir çile ve sefalet yılı oldu. İktidarın emeklilere reva gördüğü koşullara bakarsanız sanki şaka yaptılar, o derece trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. Emekliler sefalet düzeyinde bir yaşam sürdürüyorlar. Bu bir realite. Türkiye'nin yıllardır kaynaklarını kuruttular, doğal olarak uzun yıllar gençliklerini çalışarak ve bu ülkeye yarar sağlayarak geçiren emeklilere de ayıracak kaynakları kalmadı. Çeyrek yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Bugüne kadar her şeyi öyle yanlış yaptınız ki ülkeyi bu duruma getirdiniz."

"830 milyon lira olan sosyal destek bütçemizi bu yıl 1,5 milyar liraya çıkardık"

Seçer, şöyle devam etti:

"Mersin Büyükşehir olarak bu yıl geçtiğimiz yıla göre sosyal politikalara ayırdığımız bütçede yüzde 80'lik bir artış yaptık.  830 milyon lira olan sosyal destek bütçemizi bu yıl 1,5 milyar liraya çıkardık. Bugünleri görüp tahmin ettiğimiz için bu çalışmaları yaptık. Eğitimde açık bıraktığı alanları dolduruyor, emeklilerin sorunlarıyla belediyeler ilgileniyor. Yaş almış yurttaşların ihtiyaçlarında belediyeler devreye giriyor. Açlık sınırının altında yaşayan yurttaşların imdadına belediyeler yetişiyor. Her alanda belediyeleri görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da artış gösterecek.

"İktidar, CHP'li belediyelerin başarılı çalışmalarından rahatsızlık duyuyor"

Son dönemde Cumhurbaşkanı 'belediyelerin SGK ve vergi borçları' diyerek çok üzerimize gelmeye başladı. Sayın Bakan'a da 'silkeleyin' diye bir talimat verdi. Bu durum, iktidarın CHP'li belediyelerin başarılı çalışmalarından rahatsızlık duyduğunun göstergesidir. Baş edemiyor ki bu tip adaletli olmayan uygulamalarda belediyelerin önünü kesmeye çalışıyor.

"31 Mart 2024 seçimlerinde halk iktidarı silkeledi"

31 Mart 2024 seçimlerinde halk iktidarı silkeledi. 23 yıldır bu ülkeyi yönetenler Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm bulamadılar. Düzeni bozdular ve adaleti ortadan kaldırdılar. Bu saatten sonra vatandaşın da onlardan bir umudu yok. Umut yeni bir iktidar, partimizin iktidarı.

"Halk CHP'nin belediyecilik anlayışından ve başkanlarından memnun"

2019'dan bu yana CHP'li belediyelerin halka dokunan, çok önemli ve değerli hizmetleri oldu. ve son seçimlerde de çok güzel başarılar elde ettik. Demek ki vatandaşlarımız CHP'nin belediyecilik anlayışından ve başkanlarından memnun. Önümüzdeki genel seçimlerde de geniş halk kitlelerinin desteğini alacağız" dedi. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının Türkiye'de yoksulluğu daha da derinleştireceğini, sabit gelirliye, işçi sınıfına, köylüye, emekliye ve emekçiye büyük bir bedel ödeteceğini söyleyen Seçer, "Bunun sonucunda da vatandaşımız iktidarda değişim talebini güçlü olarak seslendirecek ve sonuçta ikinci kez iktidarı silkeleyecek."

Yılmaz: "Emekliler ölüme terk edildi"

2025'in emekliler için daha da kötü olacağını söyleyen emekli yurttaş Bayram Yılmaz, "Emekliler açlığı bırakın, ölüme terk edildi. Yukarıda payı alanlar alabiliyor ama emekliye gelince ne hikmetse bu mümkün olmuyor. Kiracıyım, kiralara yüzde 58 zam oranı verildi. Ben o kirayı nasıl ödeyeceğim? Çok kötü bir yıl bitti, diliyoruz ama dilemekle olmuyor. Bazı çalışmaların yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Eskiyurt: "Geçinemiyoruz"

Zam oranlarına ilişkin konuşan emekli Hürşadi Eskiyurt, "Hiç yeterli değil, şok olduk. Geçinemiyoruz, bir kasabın yanına varamıyoruz, markete gidiyorsun, bir poşet dolduruyorsun 300- 500 lira. Bir ürün almak için 3-5 tane market dolanıyoruz, nerede indirim varsa oradan alalım diyoruz. Eskiden bir ev alıyorduk, çocuğumu okuttum, evimi aldım. Şimdi mümkün değil, buzdolabımın bozulmasından korkuyorum. Geçinemiyoruz maalesef, çok yetersiz. Kendilerine gelince yüzde 30-40 zam. Emekliye gelince yüzde 11, ne yapacağız şaşırdık, zor işimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Ülkenin Kaynaklarını Kuruttular, Emeklilere Kaynak Kalmadı' - Son Dakika

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