Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yeni Sezon Öncesi Msk Erkek Basketbol Takımı ile Bir Araya Geldi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2024-2025 Sezonu'nda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek MSK Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Seçer, "MSK'yı sadece Türkiye'nin değil, bu sınırları aşıp Avrupa'nın, hatta dünyanın tanımasını isteriz" diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile yeni sezon öncesinde Sarnıç Restaurant'ta düzenlenen kahvaltıda buluştu. Oyuncular ile sohbet eden Başkan Seçer, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Başkan Seçer, MSK'nın Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda 13 Ekim Pazar günü saat 18.00'da Petkim Spor ile oynayacağı maça tüm Mersinlileri davet ederek, herkesin desteğini beklediğini dile getirdi.

Programda konuşan Seçer, MSK için emek veren herkese geçen sezon Mersin'e yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkür etti. Seçer, "Lig'e hazır olduğunuzu görüyorum. Kamp sezonu dönemi gayet iyi geçmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl şehrimize bir mutluluk yaşattınız. Sadece oyuncular, antrenörümüz değil; ekipte olan, her kademede çalışan, bize ve takımımıza katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl Süper Lig'de olacağız ve şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bundan en küçük bir kaygım yok" dedi.

Maçların artık Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacağını da sözlerine ekleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Mersin halkının maçlarımıza gelip, takımımızı desteklemesini isteriz"

"Olimpik bir salon ve son derece keyifli. Seyircilere de orada çok güzel maçlar çıkartacağınızı düşünüyorum ve inanıyorum. Seyircilerimizin de maçı uygun ortamda izlemeleri için salonu son derece güzel dokunuşlarla keyifli bir hale getirdik. Mersin halkının maçlarımıza gelip, takımımızı desteklemesini isteriz. Bunun için de çalışmalarımız ve kombine bilet satışlarımız oldu. İstiyoruz ki salon dolsun. Mersin son derece kozmopolit bir şehir. Bu demografik özelliğinden dolayı da spor bizim için bir kez daha önem arz ediyor. Spor; insanları bir araya getirmek, onları ortak bir gaye ve paydada buluşturmak için muazzam bir alan. Spor, bir takım etrafında hangi renkten olursa olsun insanların bir arada olmasını sağlıyor."

Seçer, Mersin'i demografi yapısının verdiği kozmopolitlik dolayısıyla Amerika'ya benzettiğini paylaşarak, "Nasıl Amerika'ya dünyanın her tarafından insanlar 'fırsatlar ülkesi' deyip gidiyorsa Mersin'e de Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor ve 'Mersin, fırsatlar şehri' diyor. Mersin çok dinamik ve enerjik bir kent. O da kente farklı bir dinamizm katıyor. Türkiye'nin en güzel coğrafyası, lokasyonu içerisinde yer alan, demografisinin bu kadar dinamik olduğu böyle bir kente MSK gibi Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan bir takımın çok yakışacağını düşünüyorum. Amacımız elbette köklü bir kulüp haline gelmek. Bunun için de altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, altyapıya çok önem verdiklerini ve verilmesi de gerektiğini söyleyerek, şöyle tamamladı:

"Macit Özcan Spor Tesisleri'nin içerisine basketbol antrenman salonu inşa ediyoruz"

"Basketbola ilgi duyan çocuklarımızı alalım ve onları en iyi koşullarda yetiştirelim. Bu düşünceyle de çok hızlı bir şekilde Macit Özcan Spor Tesisleri'nin içerisine basketbol antrenman salonu inşa ediyoruz ve çok kısa sürede bitireceğiz. En çok altyapıyı önemsediğimi ve bunun için de ölçüsü olmayan katkıyı da verdiğimi bilmenizi isterim. Yeter ki gerçekten altyapı için iyi şeyler yapılsın. Mersinimizin bu güzel kulübü MSK'yı sadece Türkiye'nin değil, bu sınırları aşıp Avrupa'nın, hatta dünyanın tanımasını isteriz. Bu derece iddia da ortaya koyuyoruz. İlk maçımızda deplasmanda olacağız ama 13 Ekim'de saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda Petkim ile karşılaşacağımız maça tüm Mersinlileri bekliyoruz. Gençlerimize buradan duyurmak istiyorum; gelin evimizde oynayacağımız ilk maçta takımımıza destek ve moral vererek onların motivasyonuna katkı sunun. Herkesin kendi alanında son derece iyi ve yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu faktörler bir araya geldiği için de çok iyi sonuçların alınacağını düşünüyor ve inanıyorum. Artık bundan sonra tüm ekibe düşen birbirine sımsıkı sarılmak, bir takım hüviyetinde olmak ve ortaklaşmak. Takım içerisindeki huzuru ve kardeşliği, barışı sağladığınız ortamda emin olun bir birimlik enerjiniz kendiliğinden 3 birime yükselir, bu sonuca da çok daha fazla tesir eder. Biz her zaman destekçiniziz ve buradayız. Maçlarınızı da zamanım el verdiği sürece her zaman takip edeceğim. Tüm takıma başarılar diliyorum. Şimdiden emeğinize, yüreğinize, dökeceğiniz alın terinize sağlık."

Mersinliler, 13 Ekim'de tribünde yerlerini alacak

MSK; 4 Ekim'de başlayacak Süper Lig'de Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile ilk mücadelesini verecek. MSK, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-off'da final serisinin 4. maçında rakibi Sigortam.Net'i mağlup ederek lig şampiyonu olup, Süper Lig'e çıkmıştı. MSK maçlarını bu sezon Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacak.