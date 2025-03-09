Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Hükümet Bu Yılı "Aile Yılı" İlan Etmiş, İroni Gibi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Kurdali Mahallesi'nde yer alan pazar yerini ziyaret ederek, hem esnafı hem de yurttaşların taleplerini dinledi. Seçer, "Kadınlara bir dokunun, bin ah işitiyorsunuz. Bütün sorunlar kadınların üzerine yüklenmiş. Evin erkeği ya iş bulamıyor ya da bulduğu işte yeterli gelir elde edemiyor. Ailesine yeterince katkı yapamıyor, aile düzeni bozuluyor ama hükümet bu yılı 'Aile yılı' ilan etmiş. İroni gibi bir durum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Kurdali Mahallesi'nde yer alan pazar yerini ziyaret etti. Seçer pazar yeri ziyaretinde; ülkedeki derinleşen yoksulluğa tanıklık ettiklerini kaydederken, yurttaşların da artan fiyatlar karşısında pazar torbalarını dahi dolduramadıklarına dikkat çekti. İktidar tarafından yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının halkı yoksulluğa mahkum ettiğini vurgulayan Seçer, Mersin Büyükşehir olarak verdikleri sosyal politikalar alanındaki hizmetlerle dayanışmayı büyüterek, yurttaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Pazar esnafının sattığını yerine koyamadığını, yurttaşların da alışveriş yapamadığını dinleyen Seçer, "Düzeni düzeltmek lazım. Türkiye'yi de Mersin gibi yapacağız" dedi. Yurttaşlar, "Oy istemeye değil, gezmeye geldiniz. Bazı başkanlar seçimden seçime oy istemeye geliyor. Sizi tebrik ediyoruz" dediler. "Hiç iyi değiliz, her şey pahalı" diyen yurttaşlara Seçer, "Bu durumu da desteğinizle düzelteceğiz" diye cevap verdi.

"Yanlış ekonomik politikalar işçiyi, emekliyi, çiftçiyi unuttu"

Pazar ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, vatandaşın en büyük sorununun hayat pahalılığı olduğuna dikkat çekerek, "Hayat çok pahalı. Özellikle sabit gelirliler, emekliler olmak üzere aslında toplumun her kesimi bu durumdan şikayet ediyor. Bunun nedeni de Türkiye'de dengeler bozuldu, her şey alt üst oldu. Bu; dünden bugüne, akşamdan sabaha olan gelişmeler değil, uzun süre gelen yanlış ekonomik politikalar; işçiyi, emekliyi, çiftçiyi ve fabrikada çalışanı unuttu. Zengin olan çok daha fazla zengin oldu, fakir çok daha fazla fakir oldu. Toplumda gelir dağılımında makasın açılmaması lazım, adaletli olması lazım" dedi.

"Sosyal destekler zorunluluk haline geldi"

Mersin'in gelir dağılımında adaletsizlik yaşayan şehirler listesinde ilk sıralarda olduğunu anımsatan Seçer, Büyükşehir olarak sosyal politikaları önceleyen bir anlayışla hizmet ettiklerine vurgu yaptı. Seçer, "Mersin, çok kazanan ve açlık sınırının altında yaşayan insanların bir arada olduğu bir şehir. Onun için biz; 'Her alanda vatandaşın yanında olalım, karnı açsa derdine çare olalım' dedik. O nedenle 25 TL'ye Mahalle Mutfakları'nda yemek, Halk Ekmek büfelerinde 7.5 TL'ye somun ekmek veriyoruz, insanlara gıda katkısı sunuyoruz. Hastası varsa evinde bakıyoruz. Çocukları eğitim alıyorsa yılda verecek 70-80 bin lira bulamadıkları için eğitim merkezleri kuruyoruz. Bizim eğitim merkezlerinde 9 bin çocuğumuz üniversiteye ve liseye hazırlanıyor. Bu bir gerekliliğin dışında zorunluluk haline geldi" diye konuştu.

"Bu yıl 'Aile yılı' ilan edildi, ironi gibi bir durum"

Seçer, insanların huzursuz olduğunu ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğini dile getirerek, "Çok büyük sorunlar var. İnsanların çocuklarıyla kadınların eşleriyle sorunları var. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadınlara bir dokunun, bin ah işitiyorsunuz. Bütün sorunlar kadınların üzerine yüklenmiş. Evin erkeği ya iş bulamıyor ya da bulduğu işte yeterli gelir elde edemiyor. Ailesine yeterince katkı yapamıyor, aile düzeni bozuluyor ama hükümet bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmiş. İroni gibi bir durum" ifadelerini kullandı. "Pazarda normal olan hiçbir şey yok. Her şey anormal" diyerek konuşmasını sürdüren ve hayat pahalılığının derinden hissedildiğine dikkat çeken Seçer, "Vatandaş da burada, biz siyasiler de buradayız. Gerçekten siyasi olarak kendi adıma utanmıyorum. Kendi adıma ve belediyem adına utanacak hiçbir şeyim yok. Mevcut kaynakları en akılcı şekilde kullanarak biz zaten Mersin halkına hizmet ediyoruz ve vatandaşın yanındayız" dedi.

"Devletin çivisi çıkmış, kurumlar işlemez hale gelmiş"

Vatandaşın karşısına çıkacak yüzü oldukları için sık sık halkın içinde ve onlarla birlikte olduklarına da dikkat çeken Seçer, "Vatandaşla biz bir aile olduk ve abi-kardeş gibiyiz, bir aradayız. Çünkü onlar da biliyor ve diyorlar ki ki; 'Bizim derdimize Mersin Büyükşehir Belediyesi yetişiyor, her zaman onları bulabiliyoruz, ulaşabiliyoruz, derdimizi anlatabiliyoruz.' Ama devletin çivisi çıkmış, kurumlar işlemez hale gelmiş. Vatandaşla diyaloğu ve gönül bağı kesilmiş" diye konuştu.

"Vatandaş ilk genel seçimlerde iktidara; 'Buraya kadar! Artık senin miadın doldu' diyecek"

Bu durumun yansımalarını da ilk seçimlerde göreceklerini vurgulayan Seçer, 31 Mart Seçimleri'nin de bunun bir işareti olduğuna değinerek, "Vatandaş bir işaret verdi, bir işaret fişeği fırlattı ve 'Bak sen yanlış yapıyorsun, bu ülkeyi yanlış yönetiyorsun. Biz açlık ve sefalet yaşıyoruz. Bizim huzurumuz kalmadı' dedi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneldi. Vatandaş bir çıkış arıyor. Göreceksiniz, eğer bu şekilde devam ederse vatandaş ilk genel seçimlerde zaten iktidara; 'Buraya kadar! Artık senin miadın doldu! Yeni kadrolar ve yeni anlayışlar gelsin' diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verecek" dedi.

"Nasıl Mersin'in insanlarını mutlu ettiysek Türkiye insanının da yüzünü güldüreceğiz"

Kentleri iyi yöneteceklerinin ve çok daha güzel hizmetler yapacaklarının da altını çizen Seçer, "400'den fazla belediyemiz var. Bu belediyeler gece-gündüz çalışacak, halkın yanında olacak ve halkın güvenini kazanacak. O zaman göreceksiniz ki iktidar da beraberinde gelecek. Bizim iktidarımızda bütün bu olumsuzluklar düzelecek. Nasıl Mersin'i güzelleştirip, insanlarını mutlu ettiysek Türkiye'yi de güzelleştireceğiz, Türkiye insanının da yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla sohbet eden Seçer, gelen talepleri de not aldırdı. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından yurttaşlara pazar çantası, çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı. Seçer, pazar yeri ziyaretinin ardından ise Kurdali Mahalle Muhtarı Abdullah İnan'ın vefat eden kuzeni Birgül İnan'ın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen taziyesine katıldı, İnan'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerini iletti.