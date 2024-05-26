Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: \'Hiç merak etmeyin, çalışacağız. Biz iktidar olmak istiyoruz\'

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen CHP Silifke İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Seçer, "Hiç merak etmeyin, çalışacağız. Biz iktidar olmak istiyoruz" dedi.

Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Silifke İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı'na; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, CHP Silifke Kadın Kolları Başkanı Mine Satar, CHP Silifke Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Şahin, İlçe Belediye Meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, CHP önceki dönem milletvekilleri, CHP önceki dönem il başkanları ve partililer katıldı.

Silifke'ye başları dik ve keyifle geldiklerini söyleyen Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Silifke'de değerli bir seçim sonucuna imza attık"

"5 yıl önceki mücadelenin rövanşını aldık. Sayın Mustafa Turgut'u 5 yıl aradan sonra tekrar Belediye Başkanı seçtirdik ve şahsıma hepimizin gayretiyle Erdemli sonrası batı bölgelerindeki ilçelerde yüzde 60'a yakın bir oy çıkararak bölgenin rekor oyunun altına imza attık. Bu seçim sonucu bir emeğin sonucudur. Başta 11 büyükşehir olmak üzere 250 belediyemiz içerisinde işini iyi yapan, işin ehli, aklında ve fikrinde hizmet olan belediye başkanlarının ortaya koyduğu emeğin sonucudur."

İlçe belediyeleri ile hareket edeceklerini kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi de Silifke Belediyemiz de hizmetin alasını yapacak"

"Silifke Belediyemiz de Büyükşehir Belediyesi de hizmetin alasını yapacak, memnun edecek. Bu bizim onurumuz. Mikrofonu ele aldık, ne dedik insanlara, 'İş birliği yapacağız'. Ben büyükşehir belediye başkanı olarak ilçe belediye başkanlarını destekleyeceğim. Biz belediye başkanlarımızın yanındayız. Burası kırsal bölge, kırsal yolları yapacağız. Bu bölgede tarımsal destekler önemli, tarımsal desteklere devam edeceğiz ama büyük bütçeli yatırımlar da Büyükşehir'e düşüyor. Yeşilovacık başta olmak üzere merkezimizdeki arıtma sisteminin yenisini yapıyoruz. Finansmanı bulduk, her şey tamam. Uzuncaburç ve Tisan'ın su hattını yapıyoruz. Güzel bir Sosyal Yaşam Merkezi'ni kısa sürede yapıp, bitireceğiz. Biz işlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

"Hiç merak etmeyin, çalışacağız. Biz iktidar olmak istiyoruz"

Hiç merak etmeyin, çalışacağız. Biz iktidar olmak istiyoruz. Halkımıza şunu dedirteceğiz: 'CHP'li belediye başkanları bulundukları şehirleri ihya etti insanlara mutluluk getirdi yüzünü güldürdü. Neden Türkiye'yi yönetmesinler' diye genel seçimlerde CHP'ye oy verdireceğiz. Hiç endişeniz olmasın, özgüveniniz güçlü olsun."