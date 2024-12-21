Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 53 yaşında yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus'ta yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene siyasetten birçok isim katıldı.

21.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 53 yaşında vefat eden kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus'ta son yolculuğuna uğurlandı. CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu siyaset, iş, spor ve medya dünyasından isimler cenaze törenine katılarak Seçer ailesini bu acılı gününde yalnız bırakmadı.

Tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek 53 yaşında vefat eden Uğurcan Seçer'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Tarsus Güney mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut yanı sıra siyaset, iş, spor ve medya dünyasından isimler katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in taziyeleri bugün ve yarın Mersin Merkez İnönü Bulvarı üzerindeki Kongre ve Sergi Merkezi'nde kabul edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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