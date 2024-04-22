Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Barbaros İlkokulu öğrencileriyle buluştu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Yenişehir Barbaros İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Seçer, çocukların her birinin bayramını kutladı.

Başkan Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Yenişehir Barbaros İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Başkanlık makamındaki ziyarette Yenişehir Barbaros İlkokulu Müdürü Yusuf Gülgen, öğretmen Esra Dumlu Çoruh, 3. sınıf öğrencileri Can Savat, Çağan Arslan, Derin Yüce ve Göksu Ayzıt Aksoy yer aldı.

Ziyarette; Seçer'in oturduğu koltuğu çocuklara bırakmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Sırayla koltuğa oturan Can Savat, Çağan Arslan, Derin Yüce ve Göksu Ayzıt Aksoy, Seçer'e teşekkür etti. Ziyaret sonunda Seçer, çocukları 'Uluslararası Mersin Çocuk Festivali'ne davet etti.