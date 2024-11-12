Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi Gerçekleştirildi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, bu tutumun hukuktan uzaklaşarak alınmış bir tedbir olduğunu vurgulayarak, "Bu, her şeyden önce bizim demokrasimize, millet iradesine vurulmuş ciddi bir darbedir" dedi.

Gündem dışı maddeler bölümünde konuşan Başkan Seçer, sözlerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı.

"Biz vatanımızı çok seviyoruz, onun için çok çalışıyoruz"

Seçer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında O'nu saygı, sevgi, minnet ve özlemle andıklarını belirterek,"Ulu Önder'e minnetlerimi sunuyor, vasiyeti olarak kabul ettiğimiz daha çok çalışarak, Mersin'imize ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün çok veciz sözleri vardır ama bir siyasetçi olarak bir sözü beni çok etkiler; 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır.' O nedenle vatan sevgimizi test etmek isteyenlere, retorikle bize milliyetçilik dersi vermek isteyenlere de cevabım; biz vatanımızı çok seviyoruz, onun için çok çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz bu böyle devam edecek. Ulu Önder'in bize emanet ettiği vatanımızı çocuklarımıza çok daha yüksek mertebelerde bırakacağız" dedi.

"Bu, her şeyden önce bizim demokrasimize, millet iradesine vurulmuş ciddi bir darbedir"

Seçer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına yönelik Meclis'te yapılan değerlendirmelere ilişkin, "Meselemiz burada birbirimizi rencide etme meselesi değil. Meselemiz rencide edilen millet iradesini ve demokrasiyi savunmak, evrensel hukuk anlayışımızın tahrip olmasını engellemektir. Benim burada oturuyor olmam ya da sizlerin Meclis üyesi olması durumu bizlere bu makamda suç işlemi hakkını vermez. Ama bizim karşı çıktığımız konu şu; hiçbir iktidar da iktidarının devamı için hukuktan uzaklaşarak, yargıyı devreye sokarak bazı tedbirler alma cihetine gitmez. Bu, her şeyden önce bizim demokrasimize, millet iradesine vurulmuş ciddi bir darbedir" diye konuştu.

"Mersin'in sosyal barışı, Türkiye'nin sosyal barışıdır"

Mahkemelerin ayrım yapmadan herkese eşit mesafede durması gerektiğini, hukuki gerekçelere uygun hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Seçer, "Fetö meselesinden sonra Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı mahkeme kararı olmadan kayyım atayabiliyor. Bizim şiddetle karşı çıktığımız bu. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bin yıllardır bu topraklarda kardeşçe yaşamış insanlarız. Özellikle bu konuların Mersin'de konuşulması çok daha farklı bir önem arz ediyor. Mersin küçük Türkiye'dir. Mersin'in sosyal barışı Türkiye'nin sosyal barışıdır. Onun için farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görelim. Bugüne kadar nasıl bir arada yaşadıysak bundan sonra da bir arada yaşamanın şartlarını zorlamak zorundayız. Bu ülkeyi böyle kalkındırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"HPV ile mücadelede aşı uygulamasını hayata geçirdik"

Büyükşehir'in kısa süre önce hayata geçirdiği ve halk sağlığı için örnek teşkil edecek projesini hatırlatan Seçer, belediyenin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerinin 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına ücretsiz olarak HPV aşısı uygulamaya başladıklarını dile getirerek, koşulları sağlayan ailelerimiz, Büyükşehir'in web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini aktardı.

"İlçe belediyeleri ile eş güdüm sağladığımız noktada Mersin çok daha temiz bir kent olacak"

Mersin'de en büyük problemlerden birinin çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Seçer, "Açıklardan geçen ya da demirleyen gemiler deniz kirliliğine neden oluyor gibi görünse de deniz kirliliğinin yüzde 80'i karasal kaynaklı. Bu konuda ilçe belediye başkanlarımızdan bazı taleplerimiz var. 15 metre ve üzeri caddeler Büyükşehir'in sorumluluk alanlarında ama ara sokaklar, sahiller, hangi ilçe sınırlarındaysa ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Çevre Bakanlığı'nın bu konudaki talimatlarını zaman zaman arkadaşlarımız tekrar hatırlatıyorlar" diye konuştu.

Deniz kirliliğine neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması ve önlenmesi için yeni bir sistem kurduklarını söyleyen Seçer, Çevre Bakanlığı'ndan deniz denetimi yetkisi alan 2 belediyeden biri olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yakın tarihte de talebimiz üzerine koordinatlarımız genişletildi. Yaklaşık olarak 90 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla Kula köyünden Çeşmeli'ye kadar bütün bu bölümü kapsayan dijital kameralar vasıtayla artık gemi denetimlerini dijital ortamda yapıyoruz. Bunun da semeresini çok kısa bir zamanda görmeye başlayacağız. Denetimlerimiz daha rahat ve efektif oluyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İlçe belediyeleri ile çevre temizliği konusunda bir konsensüs, eş güdüm sağladığımız noktada Mersin çok daha temiz bir kent olacak."

"Metro projesinde Ankara bürokrasisini aşamadık"

Metro projesinin süreciyle ilgili yapılan eleştirilere yönelik açıklamalarda bulunan Seçer, projenin hayata geçmesi için uzun süredir mücadele verdiklerini vurguladı. Seçer, "Biz metrodan vazgeçmedik. Geçmiş dönemde temel attık, fakat iş parayla ilgili konulara geldiği zaman yine geçmiş dönem meclisinde bütün kapılar suratımıza kapandı. Birçok sorunu aştık fakat Ankara bürokrasisini aşamadık "dedi.

"530 Milyon Euro'luk proje, 850 Milyon Euro'ya çıktı"

Metro projesiyle ilgili Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda idareye verilen borçlanma yetkisine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan henüz bir dönüş yapılmadığının altını çizen Seçer, projenin ilk sunulduğu günden bugüne gelene kadar maliyetinin arttığını da sözlerine ekleyerek, " 530 milyon Euro'luk proje, 850 milyon Euro'ya çıktı. Hat uzadığı ya da proje değiştiği için maliyet artmadı, ekonomi çöktü. Sadece TL değil döviz bazında da bir değer kaybı olması, işimizi güçleştiriyor" diye konuştu.

Projeyi yapmak istedikleri tarihlerde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan gerekli onayları alamadıklarını ve artan maliyetlerden dolayı planlanan bütçenin çok arttığını vurgulayan Seçer, "Hiç olmazsa hafif raylı sisteme başlayalım düşüncesi ile bu planımızı 2025 programına da aldık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında onayladığı anda biz yaklaşık olarak 120 milyon TL maliyet gördüğümüz Eski Otogar-Şehir Hastanesi-Yeni Otogar hattına hemen başlayabiliriz" dedi.

"İkinci beş yıllık sürecimizde Mersinlileri raylı sisteme bindireceğiz"

Seçer, projelerin kolay olmadığını ancak mali onayın verilmesi durumunda Mersinlileri hafif raylı sistemle en kısa sürede tanıştıracaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatıyoruz' dedik. İstanbul bu işe bir asır önce başlamış, 200 km raylı sisteme sahip bir kent. Kolay değil fakat hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz hafif raylı sistemin kredisini bulduk, bir imza bekliyor. Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınırsa, bir kredi marifetiyle çok hızlı şekilde yapacağız. İkinci beş yıllık görev sürecimizde, Mersinlileri raylı sisteme bindireceğiz."

"Hazine'de bekleyen borçlanma yetkisi imzalarımızın gecikmeden verilmesini istiyoruz"

Metro ile ilgili sosyal medyada yapılan yanlış paylaşımlar ve değerlendirmeler üzerine konuşan Seçer, "Vazgeçtiğimiz yok. Hiçbir konuşmamda da böyle bir şey söylemedim. Böyle bir fikir ortaya koymadım. O projemiz devam ediyor. Aksine üzerine koyduğumuzu söylüyorum. O projenin üzerine 3 proje daha yaptık. İlk etapta Eski Otogar-Yeni Otogar hattını yapmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'ndan yatırım programına alınması için destek istiyoruz. Bundan daha net bir şey olabilir mi? Hazine'de bekleyen borçlanma yetkisi imzalarımızın da gecikmeden verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

" Gülnar'da su sorunu sorun olmaktan çıkacak"

Konuşmasının son bölümünde Gülnar Ilısı İçme Suyu Projesi hakkında da Meclis üyelerine bilgi veren Seçer, geçtiğimiz günlerde İller Bankası yetkilileri ile görüşerek, projenin tamamlanması için gerekli finansman konusunda netice aldıklarını kaydetti. Seçer, "Bir mani olmazsa Mayıs ayının sonunda Gülnar'da su sorunu, sorun olmaktan çıkacak. Ilısu suyunu Gülnar'a akıtacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı 1. Birleşimi Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.