Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024'te de Sosyal Belediyecilik Çalışmaları ile Vatandaşın Yanında Oldu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü 'halk odaklı hizmet anlayışı' ile hayata geçirdiği sosyal hizmetlerle 2024 yılında da on binlerce yurttaşın hayatına dokundu.

Mersin'de yaşayan dezavantajlı gruplardan yaş almışlara, özel gereksinimli bireylerden kadın ve çocuğa varıncaya kadar her bir yurttaşın her ihtiyacını düşünen ve yaşam kalitesini artırmak için bir dizi sosyal hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında vatandaşlara destek olmak için çalışmalarını sürdürdü.

Annelerin hamilelik sürecinde "Hamile Bakım Sütü" desteği sunan Büyükşehir, 2024 yılında 14 bin 521 koli hamile bakım sütü dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir ayrıca, yeni bebek sahibi olan ailelere içerisinde bebek ürünlerinin olduğu "Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Destek Paketi" ve 6-12 ay arası bebekler için de bebeklerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin yanı sıra mama ihtiyacını karşılayan "El Bebek Gül Bebek" paketi desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, "Halkkart" uygulaması ile 8 bin 124 haneye destek verirken; evde yemek yapmakta güçlük çeken 2 bin 173 kişiye de evde yemek hizmeti sundu. Yaptığı gıda yardımları ile aile bütçesine katkı sunan Büyükşehir; "Mahalle Mutfakları" ile 3 çeşit yemeği 15 TL'den sunarken, Ramazan ayında 149 bin 885 adet gıda kolisi ve yanında 40 bin adet çoraptan bebek dağıtımı gerçekleştirdi.

Özellikle kırsal bölgelerde "Hamurumuzda Dayanışma Var" diyen Büyükşehir, hane başına 10 kilogramlık un paketi desteğinde bulundu. Büyükşehir, üç aylarda aşure, kandil simidi gibi dağıtımlar yaparken, yaz ve kış mevsimine uygun limonata, kaynar gibi içeceklerin dağıtımını yapmayı da sürdürdü. Kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle sabahları güne erken başlamak zorunda kalan tarım, inşaat ve gündelik işlerde çalışan vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olduğu noktalarda bu sene de "1 Ekmek 1 Çorba" projesini uygulayan Büyükşehir, 2024 yılında 662 bin 917 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Çölyak hastalarının piyasada yüksek maliyetler sebebi ile erişmekte güçlük çektiği ürünleri tek bir gıda kolisinde toplayan Büyükşehir, 796 haneye glütensiz ekmek ve un yardımında bulunurken; 22 Fenülketonüri hastaları için de düşük proteinli gıda desteği sağladı.

Büyükşehir, her çocuğun okul hayaline sayısız destekte bulundu

İlkokula başlayan her 2 öğrenciden birinin okul çantasını karşılayan Büyükşehir, toplam 20 bin 400 öğrencinin ilk çantasını hediye ederken, çocukların beslenme ihtiyacına takviye olarak 734 bin 723 adet süt, 54 bin 20 paket de kuruyemiş dağıtımı yaptı.

Her bir çocuğun okullu olma ve gelecekte bir kariyere sahip olma hayaline katkı sunan Büyükşehir, 2024'te de öğrencilerin okuma hakkından eşit şekilde yararlanabilmesi amacıyla "Eğitimde Fırsat Eşitliği" anlayışıyla kurs merkezi, kaynak kitap, rehberlik ve seminer çalışmaları, meslek tanıtım ve kariyer günleri, bilgi yarışmaları, veli ziyaretleri, öğle yemeği, burs gibi destekler sağladı. Bu kapsamda LGS ve YKS olmak üzere lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 13 ilçede de hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nden toplam 8 bin 15 öğrenci faydalandı.

Ailesi Mersin'de yaşayan devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesinde tam burslu okuyan 12 bin 100 öğrencinin eğitimine rahat bir şekilde devam edebilmesi amacıyla öğrenim desteği sunulurken, öğrencilerin okurken en temel problemlerinden biri olan barınma ihtiyacı da yine Büyükşehir'in yurtları ile önemli ölçüde çözüme kavuşturuldu.

Mesleği olmayan vatandaşların yeni bir meslek edinmelerini kolaylaştıran ve sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan 7 adet MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri'nden bin 426 kişi faydalanırken, bugün dünyaya açılmanın anahtarlarından biri olan yabancı dil eğitiminde "Hello Mersin" ile yabancı dil kulübü ile 2 bin 665 kişi dil konuşma pratiğini geliştirdi.

7'den 77'ye her yaşa uygun hizmetler, her ihtiyaca cevap verdi

Sosyal güvencesi olmayan ailelerin 0-12 yaş grubu çocuklarının yılda 3 kez kıyafetlerini tedarik edebildiği "Kıyafet Evi"nden 4 bin 264 aile faydalandı. Sabah erken saatlerde gündelik işlere giden vatandaşların işe giderken ve iş dönüşü rahat ve konforlu bir ortamda bekleyebilecekleri "Emek Evi" hizmetlerini sürdürürken, kırsal mahallelerde ikamet eden kadınların ilçe merkezindeki işlerini bitirdikten sonra bekleyebilecekleri ve bu süreyi kaliteli geçirebilecekleri "Hanımevi" hizmet vermeye devam etti.

Büyükşehir'in Mersin'in uzak ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerinden biri olan, kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorununu çözüme kavuşturan Refakatçi Evi'nden ise bin 63 kişi faydalandı. Ekipler, 4 merkez ilçede bin 962 aileye taziye yemeği hizmeti sunarken, şehit ve gazi ailelerine 16 bin 10 kişilik mevlit yemeği verdi ve 266 aileye ev ziyareti gerçekleştirdi.

Emeklilerin, hayatlarını Mersin'de huzurla ve kaliteli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarını sürdüren 5 adet Emekli Evi'nden toplam 4 bin 360 üye hizmet alırken, bu sürede pek çok kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları sağlandı.

"Mersin'deki tüm canlıların her anında yanında olmak için çalışan bir belediyecilik anlayışımız var"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, "Biz de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, sosyal belediyecilikteki rolümüzü biliyoruz ve 2019 yılından itibaren bu çalışmaları başkanımızın işaret ettiği şekilde devam ettiriyoruz. 2024 yılında da gayet yoğun ve iyi bir şekilde vatandaşlarımızın yanında olduk" dedi.

Mersin'de yaşayan her bir bireyi anne karnına düşmesinden itibaren önemsediklerini ve hizmetlerini de buna göre verdiklerini belirten Yıldırım, "Bireyin emekliği, çocukluğu, gençliği ve yaşlılığına dek süren ve ölümünden sonraki cenaze hizmetleriyle de devam eden bir hizmet anlayışımız var. Mersin'deki tüm canlıların, tüm insanların her koşulda her anında yanında olmak için çalışan bir belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Kısacası 'Doğumdan ölüme belediyecilik' bakış açımız var" diye knouştu.

"Her vatandaşın ihtiyacını tespit edip, o ihtiyaçlara yönelik hizmetler geliştiriyoruz"

Sadece Mersin'de doğan değil, kente okumak ya da yerleşmek için gelen herkesi de önemsediklerini dile getiren Yıldırım, "Gençler Mersin'e öğrenci olarak geldiklerinde, hatta mezun olup istihdamda olmak istediklerinde dahi yanlarında olacak hizmetler sunuyoruz. Bizler bu hizmetleri sunarken erişilebilirliği çok önemsiyoruz. Kurslarımızla, aşevi hizmetlerimizle, öğretmenlerimizle, şehit gazi birimimizin ziyaretleriyle, mahallelerde kurmuş olduğumuz sosyal yaşam merkezleriyle ilimizin her köşesinde çalışmalar sürdürüyoruz. Bunu 13 ilçemizde de homojen bir şekilde yapıyoruz. Kent-kırsal ayrımı yapmadan her ilçeden her vatandaşın ihtiyacını tespit edip, o ihtiyaçlara yönelik hizmetler geliştiriyoruz" dedi.

"Mersin Büyükşehir erişilebilir bir belediye"

Büyükşehir Belediyesi'nin erişilebilir bir belediye olduğunun altını çizen Yıldırım, "1 Ekmek 1 Çorba hizmetimizi 61, Mahalle Mutfakları hizmetimizi 49, kurs merkezlerimizi 32 noktada uygulayarak aslında ne kadar yaygın ve tüm ilçeleri kapsayan hizmetler sunmak istediğimizi göstermiş oluyoruz. Yine 5 farklı noktada Emekli Evi'miz, 7 ayrı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'miz var. Biz bunları tespit ederken de hem ihtiyaca yönelik hem de oradaki nüfus ve o nüfusun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik tespitlerle bu hizmetlerimizi götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025 yılının güzelliklerle geçmesini diliyorum"

Vatandaşlardan hizmetlere yönelik çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Yıldırım, "Aslında bu işin sihri de biraz burada; çalışma arkadaşlarımızın motivasyonu buradan geliyor. Gerçekten hassas bir birimiz ve yaptığımız işin hassasiyetinin de farkındayız. Bu dönüşlerin olumlu olması ve yaptığımız işin doğru olduğunu vatandaş tarafından da duymak bizi ayrı bir mutlu ve motive ediyor. 2019 yılından beri keyifle hizmet verdiğimiz vatandaşlarımıza, 2024 yılında da bu hizmetleri keyifle sürdürdük" diyerek, sürdürmeye de devam edeceklerini vurguladı. Yeni yıl için Mersinlilere güzel temennilerde bulunan Yıldırım, "2025 yılında onlara iyi seneler dileyip, 2025 yılının güzelliklerle geçmesini buradan bütün Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi adına diliyorum" dedi.