Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 Sanatçı Alımına Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 Sanatçı Alımına Gidiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 Sanatçı Alımına Gidiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası, Belediye Bandosu ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği Topluluğu'na toplam 31 sanatçı alacak. 19-23 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak sınavlarla, birçok enstrüman için alım gerçekleştirilecek.

20.11.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası, Belediye Bandosu, Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği Topluluğu'na 19-23 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 31 sanatçı alımı yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesine yeni sanatçılar kazandırıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Kent Orkestrası, Belediye Bandosu, Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği Topluluğu'na sanatçı alımı yapılıyor. Dün başlayan ve 23 Kasım'a kadar sürecek sınavlarla, birçok branşta toplam 31 sanatçı ve solist alımı yapılacak.

Büyükşehir, yeni yeteneklere kapısını açtı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger'in de jüri üyesi olduğu sınavda Mersin Devlet Opera ve Balesi, Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Çukurova Senfoni Orkestrası'ndan sanatçı jüri üyeleri yer alıyor. Kamera kaydı eşliğinde, şeffaf ve liyakata dayalı olarak yapılan sanatçı alımı kapsamında keman, viyola, viyolonsel, trompet, trombon, tuba, saksafon, klarnet gibi birçok farklı dalda sanatçı ve solist alımı yapılacak. Adaylar sınav sonuçlarına, 'mersin.bel.tr' adresinin duyurular kısmından ulaşabilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, sınavlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sınavlarımız objektif değerlendirme ve liyakate dayalı"

"Objektif değerlendirme ve liyakatı ön planda tutan bir jürinin önünde; Mersin Devlet Opera ve Balesi, Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Çukurova Senfoni Orkestrası'nda yer alan ve profesyonel sanatçılardan oluşan bir jüri önünde sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Sınavlarımız objektif değerlendirme ve liyakate dayalıdır. Çünkü bu, sanatın olmazsa olmazıdır. Oldukça yoğun bir katılım var. Birbirinden yetenekli ve başarılı sanatçı adaylarını dinliyoruz, çok da keyif alıyoruz. Öncesinde belirlemiş olduğumuz şartname doğrultusunda, sınava hazırlandıkları parçaları kendi enstrümanları ile dinliyoruz."

Farklı enstrümanlar için sınav yaptıklarını kaydeden Özdülger, solist alımı da yapacaklarını duyurdu. Özdülger, sınavın objektifliğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Önemsenen ve teveccüh edilen sanat kurumlarına sahibiz"

"Özendiğimizi, önemsediğimizi ve ne kadar objektif olduğumuzu belli ettiğimiz ve bunun da herkes tarafından fark edildiğini gördüğümüz bir sınav bu. Çünkü gelen tüm sanatçı adayı arkadaşlarımız, kendi eğitimlerini ve kişisel anlamda iç disiplinlerini tamamlamış, eserlerine ve enstrümanlarına hakimler. Buradan anlıyoruz ki; belediye çatısı altında teveccüh edilen, önemsenen sanat kurumlarına sahibiz. Bunun mutluluğunu ben gördüm, yaşadım ve jüri üyesi diğer arkadaşlarım da bunu dile getirdiler. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in sanata ve sanatçıya verdiği önem, özen zaten ortada. Bunu artık sadece Mersin değil, tüm Türkiye biliyor. Çanakkale'den, Eskişehir'den, Ankara'dan, Adana'dan, Muğla'dan, İzmir'den gelen arkadaşlarımız var. Bu da bizim aslında gerçekten çok sevgiyle, çok özenerek, çok önemseyerek, çok dikkat ederek ve kaliteden ödün vermeyerek; eğitimine önem vermiş kişileri liyakate dayalı bir şekilde ve objektif bakarak değerlendirdiğimizi gösteriyor."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 Sanatçı Alımına Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
13:53 Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1’i ağır 3 yaralı Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı
13:38 Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı
13:36 Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış Kim ne kadar kazanacak Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış! Kim ne kadar kazanacak?
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
13:27 Süper Lig’de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide
13:24 Beyoğlu’nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu
13:21 Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında
13:20 FIFA, Pendikspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi FIFA, Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 09:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 Sanatçı Alımına Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.