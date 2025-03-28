Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda kent genelinde temizlik çalışması yürütüldü, peyzaj işlemleri yapıldı. Ayrıca bayram boyunca kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Mersinliler bu bayramda da sevdiklerine, Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması bayramın ilk günü başlayacak ve bayram boyunca devam edecek. Tüm hatlarda pazar günü sefer saatleri uygulanacak. Öte yandan Ramazan Bayramı boyunca Büyükşehir tarafından ücretsiz mezarlık servisleri de olacak.

30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ücretsiz Mezarlık Servisleri; Makine İkmal - Toros Devlet Hastanesi - İstasyon - Taş Bina - İstiklal Caddesi - Çankaya - Akbelen Bulvarı - Akbelen Mezarlığı - Güneykent Mezarlığı güzergahında hizmet verecek.

Makine İkmal Hareket Saati: 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00

Güneykent Mezarlığı: 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

Tarsus ilçesinde ise 30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ücretsiz Mezarlık Servisleri; Makam Cami, Merkez Mezarlık, Üçgen Çarşı, Halk Eğitim, Cengiz Topel, Cetvel Köprüsü, Büyük Carrefour, Tuğralı Kavşak, Eshab-ı Kehf, Sucular Mezarlık güzergahında hizmet verecek.

Makam: 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00

Sucular Mezarlık: 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

Mezarlık ve ibadethanelerin temizlikleri tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi; vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu bayram öncesi de Mezarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından cami, cemevi ve kiliseler gibi kutsal mekanların hem iç hem dış temizliği yapıldı. Ekipler; ağaçların budama çalışmasının yanı sıra yabani otları temizleyip, tazyikli sularla yolları yıkadı. Deforme olmuş mezar taşlarının bakımını da yapan ekipler, peyzaj düzenlemesinin yanı sıra ibadethanelerin güzel kokması için gül suyu döktürdü. Özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların mezarlık içerisindeki ulaşımı da Büyükşehir'in ring araçlarıyla sağlanacak.

Çevre Koruma ekipleri, kent genelinde temizlik çalışması yürütüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde vatandaşların temiz ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için yoğun mesai harcayan ekipler, ilçe belediyeleri ile uyumlu bir şekilde çalışarak kentin her noktasında çalışma yürütüyor. Özellikle ana arterler, cadde, sokak, meydan gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmalarını iş makineleri ve personellerle yürüten Büyükşehir; süpürge makineleri ile yol kenarlarındaki çöpleri temizlerken, arazöz ile de kaldırım ve yolların yıkanmasını sağladı. Kötü koku ve bakteri oluşumunu önlemek için çöp konteynerlarını özel solüsyonlarla dezenfekte eden ekipler, haşere oluşumunu önlemek amacıyla da kanalizasyon sistemleri ve rögarları ilaçladı.

Çocuklar bayramda eğlenirken öğrenecek

Bayram boyu devam edecek eğlencelerde çocukları da unutmayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde çocukları hem eğlendirecek hem de öğretecek. Nisan ayı ara tatili 9 günlük bayram tatiline denk gelen öğrenciler için birbirinden eğitici ve öğretici atölyeler hazırlandı. Büyükşehir personeli çocuklar ve ebeveynler için; 2-3 Nisan'da ebeveyn katılımlı "Minik Mucitler Atölyesi", 5-6 Nisan'da "Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi", 2-3 Nisan'da "Deniz Canlıları Atölyesi", 2-4-5-6 Nisan'da "Fen Bilimleri Atölyesi" ve 2-3-4 Nisan'da ise "İklim ve Çevre Atölyesi" düzenleyecek.

İtfaiye, Zabıta, MESKİ ve TEKSİN bayram süresince 7/24 görev başında

Ramazan Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; olası kazalar, yangın ya da doğal afetler ve arama-kurtarma operasyonlarına karşı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de vatandaşların huzur ve refahı için 7/24 görev başında olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı nöbetçi ekipler de, Ramazan Bayramı boyunca su ve kanalizasyonla ilgili yaşanabilecek sorunların anında çözüme kavuşması için vatandaşın hizmetinde olacak. Mersinlilerin 7/24 hizmetinde olan Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi de bayram süresince yurttaşların yanında olmaya devam edecek.

Mersin rengarenk çiçeklerle Ramazan Bayramı'na hazır

Bayram öncesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelindeki cadde, kavşak ve refüjlere 27 bin 750 adet sardunya, papatya, kadife çiçeği, petunya ve gazanya gibi çiçekli ve çok yıllık türler ile ağaç/ağaçcık ile çalı grupları dikildi.