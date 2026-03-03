Mersin Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi İşaretli Kan Portakalına Kadın Emeği ile Değer Katıyor - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi İşaretli Kan Portakalına Kadın Emeği ile Değer Katıyor

03.03.2026 12:19  Güncelleme: 13:17
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce Hamzabeyli Mahallesi’nde hayata geçirilen "Hamzabeyli Köyümüz Atölye" projesi kapsamında kentten gelen kadınlara yönelik ilk atölyeyi başlattı. Atölyede, coğrafi işaretli Mersin kan portakalı işlenerek, kurutma yöntemleri teknik detaylarıyla anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde; Toroslar ilçesinde eski köy okulunun dönüştürülmesiyle kurulan atölyede verilen eğitimde; uzman personel ve profesyonel ekipmanlar eşliğinde kurutma işlemleri gerçekleştirildi.

Mersin kan portakalı kurutularak tüketime hazır hale getiriliyor

Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen atölyede, coğrafi işaretli Mersin kan portakalları, uygun ölçülerde dilimlenerek kurutma ekipmanlarında fırınlanıyor. Yapılan işlemin ardından tüketime hazır olan ürünler, belli gramajlarda paketlenerek etiketleniyor. Atölyeye katılan yurttaşlar teknik detayları öğrenmenin yanı sıra satış ve tanıtıma ilişkin de bilgi sahibi oluyor.

Mersin'in yerel ürünlerini tanıtmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen projede, eğitimlerin yapıldığı alanda iş güvenliği ve sağlığına ilişkin bilgi de veriliyor. Katılımcılara üretim sürecinde karşılaşılabilecek riskler, güvenli çalışma yöntemleri ve koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılıyor. Mersin'in yerel lezzetlerini, katma değeri yüksek ürünler haline getirmeyi amaçlayan eğitimlerde, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması da hedefleniyor.

Atölye alanında, üretime yönelik geniş bir teknik altyapı bulunuyor

Atölyede kurulu olan alan ve makine ekipmanlar; ortak kullanım, eğitim ve üretim faaliyetleri kapsamında değerlendirilerek yurttaşların hizmetine sunuluyor. Atölye alanında kan portakalı işlemlerinde kullanılan araçların yanı sıra hamur yoğurma ve yufka makinesi, mayalı ürün ve erişte üretim ekipmanları, reçel, marmelat ve nar ekşisi yapımında kullanılan pişirme kazanları gibi geniş bir teknik altyapı bulunuyor. Yerel ürünleri tanıtırken "sıfır atık" yaklaşımını da göz önünde bulunduran eğitimlerde, üretimde atık oluşumunun azaltılması da sağlanıyor.

Her ayın son cuma günü teknik eğitimler verilecek

Hamzabeyli başta olmak üzere Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı mahallelerinde tarımsal üretim yapan kadınlar; kendi yetiştirdikleri ürünleri atölyeye getirerek, Büyükşehir'e ait makine ve ekipmanları teknik personel gözetiminde kullanabilecek. Atölyeyi kullanmak isteyenler, 0 538 574 42 14 ve 0 324 533 26 08 numaralı telefonlar üzerinden randevu alabilecek. Proje kapsamında Hamzabeyli ve çevre mahallelerde ikamet eden kadınlara duyuru yapılarak, her ayın son cuma günü teknik eğitimler verilecek.

Eğitim programı arasında "Makine Ekipman Kullanımı", "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Personel Hijyeni", "Gıda Okuryazarlığı" ile "Nar Ekşisi Üretimi" gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca randevu alan vatandaşlara yönelik 10 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere, ayın ilk ve son haftasına denk gelen çarşamba günleri uygulamalı atölyeler düzenlenecek.

"Kurutmadaki amacımız, kan portakalının katma değerini daha da artırmak"

Kurutma eğitimi ile ilgili bilgi veren Gıda Teknikeri Ayşegül Tor Karacan, "Atölyedeki amacımız, kan portakalını 12 ay boyunca tüketilebilir katma değeri daha da yüksek bir ürüne dönüştürmek. Atölyeye katılan vatandaşlarımız kentten kırsala gelerek, kan portakalının yetiştiği ortamı da görme fırsatı buluyor. Atölyemizde ürünlerin yıkanması, dilimleme kalınlıkları, kurutma sıcaklığı ve süresi, paketleme, etiketleme ve muhafaza koşulları ile ilgili teknik bilgiler veriliyor" sözlerini kaydetti. Atölyede profesyonel ekipmanların kullanıldığını sözlerine ekleyen Karacan, "Atölyemiz her yönüyle çok güzel geçti. Genel olarak insanlar çok isteklilerdi ve 'Bizler de ürün getirip burada üretim yapabilir miyiz' diye sordular" dedi.

Üretici kadınlar, bölge ekonomisinin ve yerel kalkınmanın bir parçası oluyor

Kurutma eğitimine kızı ile birlikte katılarak, niş ürünlere ilişkin bilgi sahibi olma fırsatı yakaladığını belirten Berrin Gülerer, "Atölyede çok güzel tanıtımlar yapıldı ve kullanacağımız bilgileri aldık. Mersin hakkında bilmediğimiz bir sürü şeyi öğrendik. Tüm kadınlara tavsiye ediyoruz. Böyle etkinlikleri kaçırmayıp katılsınlar. El emeğiyle doğradığımız kan portakallarımızı, fırınlara kendi ellerimizle koyduk. Her şey çok güzeldi. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tarım sektöründe çalışan ve narenciyeyle ilgilendiğini dile getiren Aysel Oğuz, "Kan portakalı gerçekten bölgemiz için çok önemli bir ürün. Bu ürünün yurt dışında tanıtımı için, elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ama öncelikle bunu kendi halkımıza tanıtmamız gerekiyor. Bu imkanları sağlayan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Portakalların hangi şartlarda ve nasıl kurutulacağını, özelliklerini çok güzel anlattılar" ifadelerini kullandı.

Atölyenin eğitici olduğu kadar eğlenceli de geçtiğini belirten Selin Tandik, "Kan portakalı gibi niş bir ürünün, kurutma aşamasıyla yeni bir ürüne dönüştürülmesi ve bundan gelir elde edilmesi gerçekten çok güzel. Böyle bir ortamın belediye tarafından sağlanıp desteklenmesi de çok kıymetli. Köylerdeki yaşamın devam edebilmesi için çok fazla desteğe ihtiyaç var. Desteklenmesi gereken bu projeler için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

