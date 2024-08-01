Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dijital Köy Buluşmaları Projesi ile kırsal mahallelere teknoloji ve bilim atölyelerini taşıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren teknoloji ve bilim atölyelerinde yapılan tüm etkinlikler 'Dijital Köy Buluşmaları' projesi ile kırsal mahallelere taşınıyor. Kadın ve Çocuk, Bilim ve Teknoloji Atölyesi'nde yapılan robotik kodlama, stem ve girişimcilik, üç boyutlu tasarım konuları, kırsaldaki çocukların ayağına kadar götürülüyor. Proje kapsamında çocuklar robot kullanıp, 3D tasarım ve oyun geliştirmeyi öğrenirken, VR gözlüklerle de farklı dünyalarda eğlenceye çıkıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren teknoloji ve bilim atölyelerinde yapılan tüm etkinlikler 'Dijital Köy Buluşmaları' projesi ile kırsal mahallelere taşınıyor. Proje kapsamında, teknolojik yenilikler, çocukların yapabileceği bilimsel deneyler ve ürünler, bilim atölyeleri, oyunlar ve robotlarla çocuklara anlatılıyor. Merkeze uzak olduğu için teknolojik ve bilimsel konulara uzak kalan çocukların, proje ile öğrenmesi, eğlenmesi ve hayal dünyalarının genişlemesi hedefleniyor. Sanat ve teknolojinin yan yana olduğu buluşmalarda çocuklar anahtarlık, yel değirmeni gibi farklı sanatsal ürünler yapmayı da öğrenirken, verilen kağıtlara Dijital Köy Buluşmaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini de yazıyorlar.

Kadınlar da 'dijital' kavramı ile tanışıyor

Teknoloji ve Bilim Atölyeleri öğretmenleri dışında oluşturulan 4 kişilik saha ekibi, Bilim Otobüsü ile yola koyularak çocuklarla ve kadınlarla buluşuyor. Erdemli Tömük Kadın ve Çocuk, Bilim ve Teknoloji Atölyesi'nde başlatılan buluşmalar, Çamlıyayla ilçesi ile devam etti. Mut, Anamur ve Aydıncık'a da giden ekip, dijitali köylere taşımaya kararlı. Dijital Köy Buluşmaları projesi sadece çocuklara değil, kadınlara da hitap ediyor. Kadınların, teknolojiyi kullanarak ürettikleri ürünleri satabilmeleri ve pazarlayabilmeleri için de yol gösteriliyor.

"Amacımız köylerimizi daha aktif ve üretken kılabilmek"

Proje hakkında bilgi veren Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Sorumlusu Emre Aşkın, "Oluşturduğumuz Dijital Köy Buluşmaları Projesi ile atölyelerimizdeki bütün imkanları bütün ilçelerimize mobil olarak taşımayı hedefledik. Amacımız 'Yarının Köyleri' diyerek köylerimizi daha aktif ve üretken kılabilmek. Üretimle daha mutlu bir gelecek hedefliyoruz" dedi.

"Her çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Dans, eğlence ve bilimsel aktivitelerin bir arada yapıldığını sözlerine ekleyen Aşkın, ilerleyen günlerde farklı ilçelerde çocuklarla bir araya geleceklerini kaydederek, "Bizim hedefimiz bilim atölyeleri olarak 13 ilçemizdeki ulaşabildiğimiz her çocuğa ulaşmak ve bu donanımları onların hizmetine sunmak" diye konuştu.

"Yeni etkinliğimizdeki temel nokta kadınları ön plana çıkarmak"

Dijital Köy Buluşmaları Projesi'nde en önemli noktanın kadınları da dahil etmek olduğunu sözlerine ekleyen Aşkın, "Yeni etkinliğimizdeki temel nokta kadınları ön plana çıkarmak. Birçok kadın bölgesinde birçok üretimsel çalışma yapıyor. Bunu teknoloji ile entegre ederek onlara girişimcilik ve pazarlama konusunda da eğitimler sağlayacağız ve onların üretmiş oldukları ürünleri pazarlamaları konusunda da Büyükşehir Belediyesi olarak destekleyeceğiz. Dijital Köy Buluşmaları etkinliği ile dijitali köylere taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların bilimin yolunda gitmesini istiyoruz"

Bilim Atölyesi öğretmenlerinden Gülcan Ilıksoy, bilimi eğlenceli bir şekilde çocuklara aktardıklarını belirterek, "Çocuklar deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirmiş oldular. Çocukların bazı şeyleri yeni keşfettiklerini ve keşfettikçe daha çok merak ettiklerini onlardan duyduk. Bu da bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir adım attığımızı gördük. Bilimi deneyimlemeyen çocuklara ulaşıp bilimin yolunda ilerlemelerini istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Talha Çolak: "Bunun her ay yapılması lazım. Bunlar bizi çok eğlendiriyor ve mutlu oluyoruz. Burada evler yaptım, dans ettik, robotlarla oynadık, bir de anahtarlık yaptık. Her zaman gelmenizi istiyorum, çok eğlendim."

-Mehmet Zübeydan: "Anahtarlık yaptık. Eğlendim. Yeniden olsa gelirim."

-Bilge Melis Karaman: "Anahtarlık yaptım, yüz boyaması yaptım, robotlarla oynadım. Gözlük taktım, balonla oynadım. Bir de dans ettim. Çok eğlendim."

-Bekir Yazlık, "Güzel eğlendim. Robotlara baktım. Güzel şeyler yaptım, çizdim. Sizin sayenizde eğlendim."

-Esma Günpür: "Güzel buldum. Yüzümü boyadım, balon aldık. Robot oynadım. Çok güzeldi."

-Şenel Coşkun: "Ben etkinliği çok güzel buldum. İyi ki yaptınız."