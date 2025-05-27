Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden "Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik Zirvesi"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Güçlü Bir Tarım İçin" sloganıyla düzenlenen "Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik Zirvesi"ne katıldı. Tarımsal İnovasyon Merkezi'nin yakın zamanda hayata geçeceğini vurgulayan Seçer, "Bu merkezde tarıma dair ne varsa, uygulamalı bir şekilde öğreneceksiniz. Sizlere aile çiftçiliğinin kalkınması, gelişmesi için bir akademi oluşturuyoruz, altyapısı yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Seçer, "Güçlü Bir Tarım İçin" sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik Zirvesi'ne katıldı.

"Tarımda Dayanışma, Geleceğe Umut" denilerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Birleşmiş Milletler Aile Çiftçiliği On Yılı (2019-2028)" perspektifi çerçevesinde düzenlenen zirvenin paydaşları arasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Mersinden Kadın Kooperatifi ve KIRKYOL Kırsalda Kalkınma Kooperatifi yer aldı.

Zirve; hem BM Aile Çiftçiliği On Yılı hem de İkinci Uluslararası Kooperatifler Yılı dolayısıyla aile çiftçiliğini ve kooperatifçiliği yeniden gündeme taşımak, Mersin özelinde bu alanlarda geliştirilen politikaların ve uygulamaların paylaşılmasını sağlamayı amaçladı. Zirve, kırsalda yaşayan küçük üreticilerin sesini duyurmak, yerel yönetimlerin tarıma katkılarını vurgulamak ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak için önemli bir platform oldu.

Zirvede konuşan Seçer, yıldır hiçbir siyasi ayrım olmadan vatandaşa hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"6 yıldır Mersin'de tarımın, köylünün, kadının değerini bilen bir anlayış var"

"Siyaset halkla iç içe yapılır. Salondaki deseni gördüğüm zaman şekilsel siyasetin değil, hizmete dayalı yapılan siyasetin ne kadar değerli olduğunu görüyorum. Biz, yasak savmak için ya da oy uğruna hizmet yapmıyoruz. Mersin'de 6 yıldır; vatandaşı bağrına basan, anlayabilen ve vatandaşla iç içe olan; kaynakların, kırsalın, tarımın, köylünün değerini bilen bir belediye anlayışı var.

"Kooperatifçilik demek, güçlerin, aklın birlikteliği demek"

Kooperatifçilik demek, güçlerin ve aklın birlikteliği demek. Herkesin; aklının, düşüncelerinin, ferasetinin bir potada eritilip en iyi sonucun alınması demek. Sermayenin en rasyonel kullanımı, en ucuz girdi temini, en değerli fiyatlara ürün satmak demek. Pazar rahatlığı, standardizasyon, kalite demek. İyi olan her kavramı kooperatifçiliğe koyabilirsiniz."

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu, her dört kişiden birinin direkt ya da dolaylı olarak tarımdan gelir elde ettiğini belirten Seçer, "Demek ki kooperatifçilik geçerli akçe. Büyüteceğiz ve geliştireceğiz. Kooperatifçilikte ne yaptığını bilmen ve bir pusulanın olması lazım. Emek isteyen bir konu. En kolayı kurmak, en zoru sürdürmek. Onun için bu toplantılar son derece önemli" diye konuştu.

Seçer, tarımsal alana ayırdıkları bütçeyi 2025 yılında yüzde 80 oranında artırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedef kitlemiz küçük aile çiftçileri ve üretici kadınlar. İktidar bunu ne kadar inkar ederse etsin şu anda Türkiye'nin birinci derecede gündemi hayat pahalılığı ve ekonomik kriz. Daha geçen hafta Mersin'de yaptığımız bir araştırmada halkın yüzde 65'i, 'Bizim için hayat pahalılığı ve ekonomi tartışmasız en büyük sorun' diyor. O nedenle sosyal politikalar içerisinde yer alan tarım desteklerini yüzde 80 oranında artırdık. 2024 yılında 119 milyon TL olan tarım bütçemizi 2025 yılında 215 milyon TL'ye çıkardık."

Yakın zamanda Mut'ta yaptıkları tarımsal destek töreninden bahseden Seçer, sadece bu yıl için Mut ilçesine 110 kilometre sulama borusu dağıttıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Mersinli üreticilere 464 kilometre sulama borusu dağıttıklarını aktaran Seçer, "Bunu; üretim ve üretim kalitesi artsın, çiftçiler ve aile işletmeleri daha fazla para kazansın diye yaptık" dedi.

Yerel yönetimlerin birinci derecede görevinin tarımı desteklemek olmadığını sözlerine ekleyen Seçer, kendisinin tarıma bakış açısının farklı olduğunu da kaydederek, şöyle konuştu:

"Türkiye tarımı çok daha ileri noktalarda olmalı"

"Tarımla yıllarca uğraşmış, bunun eğitimini almış, parlamentoda komisyonda çalışmış, tarımsal bir bölgede doğmuş ve büyümüş bir insan olarak tarıma bakış açım farklı. Çünkü bu bölgedeki ve ülkemdeki gerçeği biliyor, ona göre davranıyor ve daha fazla bütçe ayırıyorum. Bir belediye başkanı bunu farklı bir yönde kullanabilir ama burada asıl makro politikaları yapan bakanlıklarımızdır. Bakanlıklarımızın sürdürülebilir ve sonuç alınabilir bir yol çizmesi lazım. Türkiye gerçeklerine ve toplumuna uygun; Avrupa'ya ve Amerika'ya öykünmeden ama Türkiye'ye uyan yenilikleri de alarak bir yol çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye tarımı bu olmamalı. Çok daha iyi noktalarda olmamız lazım."

"Hangi siyasi partiye oy vermiş olursanız olun belediye hepinizin belediyesidir"

Üreticilere seslenerek, bugüne kadar yapılan desteklerin süreceğinin altını çizen Seçer, "Bugüne kadar hangi kalemde bizden destek alıyorsanız bu artarak devam edecek. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri çerçevesinde desteklerimiz devam edecek. Her bölgenin gerçeği neyse onu yapacağız. Değerli üretici kardeşlerim; hangi siyasi partiye oy vermiş olursanız olun belediye hepinizin belediyesidir" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem projelerinden Tarımsal İnovasyon Merkezi'nin yakın zamanda hayata geçeceğini vurgulayan Seçer, şu bilgileri verdi:

"Tarımsal İnovasyon Merkezi'nde tarıma dair ne varsa uygulamalı öğreneceksiniz"

"Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin kuracağı bu merkezde, tarıma dair ne varsa uygulamalı bir şekilde öğreneceksiniz. Eğitiminden pratiğe 'Fide ilaçlama nasıl olur, tohum nasıl ekilir, pazarlama nasıl yapılır, coğrafi işaret tescilinde izlenecek yollar nelerdir' gibi her soruya yanıt bulacaksınız. Sizlere aile çiftçiliğinin kalkınması ve gelişmesi için bir akademi oluşturuyoruz, altyapısını yapıyoruz."

"Köyümüz Atölye Projesi"ni çok önemsediklerini dile getiren Seçer, "Bu da aile çiftçiliğin gelişmesinden, bölgeye ait ürünün yetiştirilmesine, bunun coğrafi işaret tescilinin alınmasına, ambalajlanmasına, bunun markalanmasına, marka tanıtımına, hem konvansiyonel hem dijital ortamlarda pazarlanmasına kadar birçok konuda sizlere mihmandarlık yapacak çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Zirvede CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ise 'Küresel ve Yerel Düzeyde Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik' Panel Oturumu'nda; KIRKYOL Kırsalda Kalkınma Kooperatifi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Melehat Avcı Birsin moderatörlüğünde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye'den Ali Ağören tarafından 'Birleşmiş Milletler Aile Çiftçiliği On Yılı Perspektifi' ve KIRKYOL Kırsalda Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından 'Türkiye'de Aile Çiftçiliği: Perspektif Raporu Bulguları' konuşulurken, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ile Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nden Mustafa Damar da konuşmacı olarak yer aldı.

"Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Mersin İlinde Nasıl Bir Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik" forumu ile devam eden Zirve, Mersin Aile Çiftçiliği Akademisi Proje Bilgilendirme Sunumu ve Zirve Kapanış Bildirisi ile sona erdi.